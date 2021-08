EN UYGUN ELEKTRİKLİ SUV! | MG ZS EV neler sunuyor?

Hayatınıza renk katacağını düşündüğüm 14 uygulamayı bugün sizlerle paylaşmak istedim fakat Dilşah’ın sabotajı sonucunda bu uygulamalardan sadece 7 tanesini sizlerle paylaşabildim. Uygulamaların devamıysa, sizlerin oylarına bağlı olarak gelecek.

1) Adobe Photoshop Camera

Adobe’un Photoshop uygulaması, şüphesiz ki uzun bir süredir dünyanın en popüler uygulamalarından biri konumunda. Mobil tarafta da Photoshop Camera ile varlığını sürdüren Adobe’un bu ürünü, kreatif fotoğraflar ortaya çıkarmak isteyen insanlar için birebir. Böylelikle size sunulan çok sayıda filtreleme ve fotoğraf düzenleme opsiyonuyla, sınırsız düzeyde birbirinden farklı fotoğraflar oluşturabilir ve bu oluşturduğunuz fotoğrafları Instagram, Pinterest gibi platformlarda insanlarla paylaşabilirsiniz. Bizim çok faydalı bulduğumuz Adobe Photoshop Camera, fotoğraf çekmeyi ve fotoğraf düzenlemeyi sevenlerin favori uygulamalarından biri olacaktır diye düşünüyoruz.

2) Ultimate Facts

İlginç bilgiler edinmeyi kim sevmez ki? Ultimate Facts, hayata ve dünyaya dair ilginç bilgileri gün içinde size sunarak, hem öğrenme algınızı açık tutan hem de edindiğiniz bilgilerle sizi şaşırtan sıra dışı bir uygulama. Örneğin biz de bu videoyu çekerken, Danimarka bayrağının dünyada aktif olarak kullanılmakta olan en eski bayrak olduğunu öğrendik. Sanattan spora, spordan bilime ve hatta tarihe kadar her konuda seçtiğiniz ilginç bilgiler akıllı telefonunuza Ultimate Facts ile geliyor. Eğer günlük olarak kaç yeni bilgi öğrenmek istediğinizi seçmek istiyorsanız da, uygulama üzerinden bu sayıyı belirleyebilmeniz mümkün.

3) Ink Hunter

Dövme yaptırmak isteyenlerin kafasındaki en büyük soru işareti, acaba bu dövmeyi yaptırırsam vücudumda nasıl görünecek sorusu. Ink Hunter ile, yapay zeka destekli olarak yaptırmak istediğiniz dövmeyi vücudunuza yerleştirerek net bir fikir edinebiliyorsunuz. Özellikle ilk dövmesini yaptıracak insanlar için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bu uygulama, Dilşah’tan tepki alsa da siz yine önce bir simülasyon üzerinden müstakbel dövmenizi görün diye tavsiye edelim.

4) Mo Story

Bugün story atmak gündelik hayatın neredeyse bir parçası haline geldi. Attığı storyleri güzelleştirmek isteyenlerse, bunun çeşitli yollarını arıyor. Bu konuda envai çeşit seçenek bulabilmenizi sağlayan Mo Story, sık sık story paylaşan insanların memnuniyetle kullanabileceği bir uygulama. Birçok animasyonla storylerinizi destekleyebileceğiniz Mo Story’de, takipçileriniz arasında adınızdan söz ettirebilecek storyler atabilmeniz mümkün. Uygulamanın kullanımı ise çok kolay.

5) SpaceX GO!

Dünya üzerinde dikkatleri üzerine çeken birçok şirket var. Bunlar arasında başı çeken şirketlerden biri de SpaceX. Elon Musk’ın liderliğinde ilerleyen SpaceX, uzay ve roket teknolojilerinde lider şirketlerden de biri konumunda. En son TurkSat 5A uydumuzun fırlatılışının da bir SpaceX roketiyle yapıldığını bilmeyenler için hatırlatalım.

SpaceX GO! uygulamasıysa, SpaceX’in geçmiş ve gelecek bütün misyonlarını görebileceğiniz ve pek çoğu hakkında bilgi edinebileceğiniz bir uygulama. Uygulama içinden bizim dikkatimizi çeken bir nüans da, TurkSat 5B’nin, 2021 yılının 4. çeyreğinde SpaceX roketleriyle yörüngeye fırlatılacağını görmek oldu. Bu gelişmeyi de heyecanla takip edeceğiz!

6) Poweramp Ekolayzer

İyi bir ekolayzer seçmek genellikle gerçekten zor bir süreç oluyor. Kaliteli bir ekolayzer bulana kadar birçok ekolayzerı indirip deniyorsunuz ve sonuç genellikle hüsran oluyor. Burada bedava versiyonuyla sunulan Poweramp Ekolayzer, uygulamayı beğenmeniz durumunda 8 TL ödeyerek ömür boyu olarak kullanabileceğiniz bir uygulama. Kaliteli bir kodekten kaliteli bir kulaklıkla müzik dinlemek isteyen insanlar içim başarılı bir seçenek olan Poweramp Ekolayzer, müzik tutkunu izleyicilerimiz için güzel bir seçenek. Uygulamanın fiyatı ömür boyu için 8 TL olsa da, insan keşke bedava olsaydı demeden de duramıyor.

7) Crisper

Güzel bir duvar kağıdı mı arıyorsunuz? Veya yapacağınız bir tasarım için şık görseller? O halde Crisper tam da size göre. Crisper bünyesinde sunulan görseller telif hakkına tabi değil. Bu sayede dilediğiniz görseli çalışmalarınızda dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Böylelikle ortaya çıkaracağınız işler daha da güzelleşiyor. Ayrıca telif hakkı problemleriyle karşılaşmayacak olmanız da cabası.

Dilşah her ne kadar kabul etmese de, bu uygulamalarla hayatınızı güzelleştirebileceğinizi düşünüyorsanız lütfen yaptığımız oylamaya katılmayı unutmayın. Yayınladığımız video üzerinde sabitlediğimiz yoruma Like atan herkes Eray’a, Dislike atan herkes ise Dilşah’a oy vermiş sayılacak. Böylelikle bir sonraki videonun kazananını da siz belirlemiş olacaksınız ve sonraki uygulama önerisi videomuz sizin oylarınızla seçilmiş olacak. O yüzden Like butonuna basmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere!