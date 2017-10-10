2017’nin İlk Yarısında En Popüler Telefon Apple iPhone 7 Oldu

2017 yılında birçok başarılı ve ilgi çekici telefon gördük ancak görünen o ki insanlar tercihlerini hala daha Apple ürünlerinden yana yapıyor.

Araştırma firması IHS Markit’in yayınladığı verilere göre Apple’ın iPhone 7 modeli 2017 yılının ilk yarısında en çok satan telefon oldu. Listesinin ikinci yarısında ise iPhone 7 Plus yer aldı. Giriş seviyesi olarak kabul edilen Samsung Galaxy Grand Prime Plus ise listede üçüncü sırada kendisine yer bulabildi.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın en büyük rakibi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus listenin beşinci ve altıncı sırasında yer aldı. Her iki şirketinde amiral gemisi modelleri geçen sene çıkan modellerin yakaladığı satış rakamlarını yakalayamadı. Listede ilk 10’a girebilen üçüncü üretici ise Oppo oldu. Samsung’un 10 modeli bir ay içerisinde 1 milyon satarken Apple’ın dört modeli bu rakamı yakalamayı başardı.