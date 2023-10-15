2008 yılından beri hayatımızda olan Android işletim sistemi, her geçen yıl yeni özelliklerle gelişiyor ve yeniliyor. Google cephesi ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği Pixel 8 tanıtım etkinliğinde Android 14 kararlı sürümünü kullanıcılara sundu. Samsung, Vivo ve OnePlus gibi şirketler ise şu sıralar Android 14 beta güncellemelerini devam ettiriyor. Android 14 yayınlanmadan, StatCounter adlı araştırma şirketi Eylül ayının en popüler Android sürümlerini açıkladı. İşte dünya genelinde ve ülkemizde en popüler Android sürümleri!

Android 13 Harika Bir İvme ile Yoluna Devam Ediyor!

StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre, küresel pazarda en çok tercih edilen Android sürümü yüzde 34,92 ile Android 13 oldu. Android 13’ü ise yüzde 18,93 ile Android 12, yüzde 18,73 ile Android 11 sürümleri izliyor. Bu verilere bakarsak, Android 14 öncesindeki en güncel sürümlerin ilk üç sırada yer aldığını görüyoruz.

Bu açıkçası beklenen bir şey olsa da, Android 11 ile 12’nin çok yakın oranlara sahip olması ilginç bir durum. Her ne kadar ABD gibi bölgelerde güncelleme desteğiyle öne çıkan Pixel ve Samsung telefonlar güncel Android sürümlerini kullansa da, ekonomik açıdan o kadar şanslı olmayan bölgelerin güncel sürüm kullanım oranlarını düşürdüğünü söylemek mümkün.

Sürüm Küresel Kullanım Oranı (%) Android 13 34,92 Android 12 18,93 Android 11 18,73 Android 10 9,07 Android 9 Pie 7,01 Android 8 Oreo 3,07 Android 8.1 Oreo 2,5 Android 7 Nougat 1,81 Android 6.0 Marshmallow 1,48 Diğer 2,49

Türkiye’deki En Popüler Android Sürümleri Ne?

Türkiye’deki en popüler Android sürümlerine gelirsek, dağılımın biraz değiştiğini görüyoruz. Android 13 ülkemizde de en çok kullanılan sürüm olmayı başarsa da, bu oran yalnızca %22.9’da kalmış ve hemen arkasından bu sefer Android 12 değil Android 11 geliyor. Ülkemizdeki ekonomik sorunların güncel Android kullanım oranlarına yansıdığını söylemek mümkün.

Sürüm Türkiye Kullanım Oranı (%) Android 13 22,9 Android 11 21,93 Android 12 14,32 Android 10 12,44 Android 9 Pie 8,47 Android 8 Oreo 5,99 Android 6 Marshmallow 4,22 Android 8.1 Oreo 2,8 Android 7.0 Nougat 2,38 Diğer 4,55

Bu veriler, Android işletim sisteminin hızla geliştiğini ve kullanıcıların yeni sürümlere geçmeye istekli olduklarını gösteriyor. Güvenlik, performans ve yeni özellikler nedeniyle güncel sürümlere geçiş önemli. Android kullanıcıları için güncellemeleri takip etmek, cihazlarını daha iyi korumalarına ve en son özelliklerden faydalanmalarına yardımcı olur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu oranlar neyi gösteriyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!