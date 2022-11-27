Video oynatıcı programlar, bilgisayarınızda ya da telefonunuzda mutlaka olması gereken uygulamaların başında geliyor. Biz de bu içeriğimizde istediğiniz herhangi bir videoyu sorunsuz izlemenizi sağlayacak, indirdiğiniz altyazı dosyalarınızı sorunsuz oynatacak en iyi video oynatıcı programları derledik.

Video oynatma uygulamaları arasında yer verdiğimiz programların neredeyse tamamı ücretsizdir, ancak bazı ekstra özellikleri kullanabilmeniz için ödeme talep edenler de mevcut. Her bir video oynatıcı program için ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirtiyor olacağız.

VLC Media Player

VLC Media Player, muhtemelen büyük bir çoğunluğun bilgisayarında yüklü olan en iyi video oynatıcıdır. VideoLAN tarafından geliştirilen bu programın masaüstü sürümü yalnızca 40 MB boyuta sahip. VLC Media Player, çok başarılı kullanıcı arayüzü sayesinde FLV, MP4, MKV, MP3, MPEG-3 dahil olmak üzere dosya formatlarının büyük bir kısmını destekliyor. Herhangi bir ek kodek gerektirmiyor.

Ekstra özellikler için uzantıya sahip olan bu program, dış görünümleri yükleme ya da özelleştirme seçeneği sunuyor. Reklam içermiyor. Bunun yanı sıra internet üzerinden de oynatma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ses dosyalarını da açabiliyorsunuz. En dikkat çeken özelliklerinden birisi de altyazı desteğinin olması. Bütün bu avantajlara rağmen ücretsiz olarak kullanılması harika! Akıllı telefonunuzda da sorunsuz kullanabileceğiniz program, hem bilgisayar hem telefon için en iyi video oynatıcı uygulamalardan biri.

GOM Player

GOM Player, ücretsiz en iyi video video oynatıcılarından biridir. Tüm video formatlarını destekleyen bu program, bozuk bir video oynatmaya çalışırsanız otomatik olarak kodek taraması yapabiliyor. Hız kontrolü, video efektleri, ses yakalama gibi özellikler sunuyor. İçeriği otomatik olarak aramak ve senkronize etmek için kullanabileceğiniz geniş bir altyazı kitaplığı bulunuyor.

Gelişmiş UI özelleştirmeye sahip. Alt yazıları senkronize edebilme özelliğine sayesinde video oynatma listelerini sorunsuz bir şekilde içe aktarabiliyor. Ücretli sürümü satın alırsanız reklamlardan kurtulmuş olursunuz. Ayrıca 4K video oynatma şansına sahip olursunuz.

Programı telefonunuza yüklemek isterseniz Google Play Store ya da AppStore’dan indirebilirsiniz.

KM Player

KM Player, en çok kullanılan video oynatıcı programlardan biridir. PANDORA.TV tarafından geliştirilen bu program, UHD, 4K ve 3D desteğine sahip. Kullanıcılara yüksek çözünürlüklü video izleme imkânı sunuyor. Ayrıca dans eğitim ya da spor videoları izleyenler için de güzel bir özellik yapılmış. Ayna fonksiyonu ile bölünmüş ekranda hem videoyu izleyebiliyorsunuz hem de kendinizi görebiliyorsunuz.

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Özelleştirme desteğini bulunan KM Player, ücretsiz olarak kaliteli bir görüntü sunuyor. Yüksek boyutlu dosyaları sorunsuz bir şekilde oynatabiliyor. Gece modu bulunuyor. Yalnızca Windows 11 için değil, tüm işletim sistemlerinde ve Android telefon ya da tabletlerde de kullanabileceğiniz bir program.

PotPlayer

Güney Koreli şirket Kakao tarafından geliştirilen PotPlayer, minimum kaynak ile maksimum performans sağlamayı hedefleyen bir program. Windows, Mac ve Android kullanıcıları için üretilen bu program, çok sayıda yerleşik kodek barındırıyor. Ayrıca 3D desteğine sahip. Tercihlerinize göre özelleştirme imkanı bulunuyor. Bu özelleştirmeler için özel olarak CUDA, DXVA ve QuickSync gibi teknolojiler kullanıyor.

PotPlayer içerisinde video izlerken istediğiniz sahneye işaret bırakabiliyorsunuz. Böylece kaldığınız yeri hatırlamanıza gerek kalmıyor. Ayrıca arayüzü oldukça basit, sade, kullanışlı ve şık. İşlemlerinizi daha pratik yapabilmeniz için klavye kısayolları da mevcut.

5KPlayer

En iyi video oynatıcı listemize 8K çözünürlükte video oynatabilen 5KPlayer ile devam ediyoruz. Bu program sayesinde depolanan videoları izleyebilmenin haricinde YouTube ve Vimeo gibi platformlardan video indirebilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadığı zamanlar izleyebilmek için videolar da indirebiliyorsunuz. Ayrıca tüm ses formatlarını da destekleyebiliyor. İstediğiniz çevrimiçi radyo istasyonlarını dinleyebiliyorsunuz.

AirPlay ve DLNA aracılığıyla bilgisayar ya da televizyonunuza kablo kullanmadan içerik akışı sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca, 5KPlayer içerik kitaplığınızı düzenleyebiliyor. DVD, film, video, müzik ve diğer materyalleri farklı kaynaklardan gruplandırabiliyor. Böylece istediğiniz ve sahip olduğunuz her şeye anında erişebiliyorsunuz.

SMPlayer

SMPlayer’ın asıl hedefi film izlemeye diğer video tabanlı içeriklere en kaliteli deneyimi sağlamaktır. Kullanımı kolay ve her türlü formatta video oynatabilme imkanına sahiptir. Kodeklerle entegrasyon sağlayabilirsiniz ya da klasik standart işlevde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube’dan video izleyebilirsiniz, altyazıları seçip değiştirebilirsiniz ya da bu videoları indirebilirsiniz.

SMPlayer ücretsiz ve açık kaynaklıdır. 30 farklı dilde kullanabilirsiniz ya da daha pratik ve şık modlar ekleyebilirsiniz. Her türlü özelleştirme seçeneğini sizler için sunuyor.