Bu videomuzda sizlere en iyi televizyon modellerini seçtik. Kullanıcı yorumları, fiyat-performans oranı ve deneyimlere dayanan bu listeye göre tercih yapabilirsiniz.

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Videodaki tercihe göre en iyi televizyon modelleri;

En Uygun LED: ONVO OV50500 / OV50350

En Uygun OLED: LG A2 OLED / Philips OLED 707

En İyi LED: Philips The One 8807

En İyi QLED: TCL C735

En İyi MiniLED: Samsung QN95B

En İyi OLED: LG C2 OLED / Philips OLED+ 907

En İyi Oyun TV’si: Samsung Q90B

En İyi 8K TV: Samsung QN900B

En İyi Deneyim: Philips OLED+ 937