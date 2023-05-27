Bu videomuzda sizlere en iyi televizyon modellerini seçtik. Kullanıcı yorumları, fiyat-performans oranı ve deneyimlere dayanan bu listeye göre tercih yapabilirsiniz.
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İçindekiler
EN İYİ TV MODELLERİ | LED, QLED, OLED, MiniLED ve dahası
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Videodaki tercihe göre en iyi televizyon modelleri;
- En Uygun LED: ONVO OV50500 / OV50350
- En Uygun OLED: LG A2 OLED / Philips OLED 707
- En İyi LED: Philips The One 8807
- En İyi QLED: TCL C735
- En İyi MiniLED: Samsung QN95B
- En İyi OLED: LG C2 OLED / Philips OLED+ 907
- En İyi Oyun TV’si: Samsung Q90B
- En İyi 8K TV: Samsung QN900B
- En İyi Deneyim: Philips OLED+ 937
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