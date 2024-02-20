Xiaomi markasının belki de ülkemizde en çok sevilen serisi Redmi Note ailesi. Redmi Note 13 serisi kısa süre önce ülkemizde tanıtıldı ve satışa çıktı. Dört farklı model olarak gelen serinin en üst versiyonu Redmi Note 13 Pro+ 5G, kamera anlamında da dikkat çeken bir cihaz. Zira ana kamerasında 200 MP OIS destekli bir kamera, 8MP çözünürlüğünde 120 derece sunan ultra geniş açı kamerası ve son olarak 2MP makro kamerası yer alıyor.

DXOMARK’tan 120 puan alan Redmi Note 13 Pro+ 5G modelinin kamera performansı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bulunduğu segmentte diğer rakiplerinden daha iyi bir kamera paketine ve kalitesine sahip mi, yoksa daha iyileri de var mı? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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