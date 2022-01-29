En İyi Strateji Oyunları

Bilgisayar oyunları son derece geniş çeşitliliğe sahip olmakla birlikte strateji oyunları en popüler oyun kategorilerinin başında gelir. Strateji oyunları; ordular yönetmeye, şehirler kurmaya, düşman kuvvetlerini bozguna uğratmaya, ekonomik olarak geçimi sağlamaya, hayvancılık ya da tarım faaliyetleri yapmaya, oyunun özelliklerine göre çağ atlamak için gerekli şartları sağlamaya ve çok yönlü düşünmeye zorlar. Standart ve tekdüze bir yapıda oldukları için oldukça ilgi çekicidirler. Her yaştan oyuncunun ilgi gösterdiği strateji oyunları internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte online olarak da oynanmaktadır.

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Strateji oyunlarının atası sayılan Age of Empires’ın tahtını sallamak pek mümkün görünmese de günümüzde oyuncuların yoğun ilgisiyle karşılaşan birçok farklı strateji oyunu vardır. Mobil ve bulut oyun sistemleri yükselişte olmasına karşın PC oyunları oyuncuların çoğu için her zaman farklı yerdedir.

Total War: Warhammer 2

İlk oyunun yakaladığı başarının ardından piyasaya sürülen Total War: Warhammer 2 en iyi strateji oyunlarından biri olarak kabul edilir. Kendi çoklu fantastik evreninde geçen oyunun gelişmiş grafikleri ve oynanış mekaniği dikkat çekicidir. Aşırı kanlı ve vahşet içeren savaşlar bu oyunda sürekli devam eder. Oyun muhteşem yapay zekası ve çevre unsurları ile ön plandadır. Total War: Warhammer 2’de High Elves, Dark Elves, Lizardmen ve Skaven olmak üzere 4 ırk vardır. Birbirinden farklı bazı özel güçlü birimleri olan bu dört ırkın oyunda toplam 117 faction’ı ve 295 şehri bulunur. Oyunun başında her ırkın oynanışı oyuncuya ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

XCOM 2

İnsanlar ve uzaylılar arasındaki savaşları farklı pencerelerden aktaran XCOM 2, oyuncuları zekice zorlar. Bu karanlık strateji oyununda uzaylılar tarafından rehin alınan ve saf dışı kalmış durumda olan insanlar için verilen mücadeleyle durum tersine çevrilmeye çalışılır. Taktiksel – sıra tabanlı XCOM 2’de oyuncular saldırı altındaki yerleri düşman işgalinden kurtarmaya çalışırken diğer yandan da işgalcilere karşı stratejik adımlar atmaya çalışırlar. Bunun için Avenger isimli uzay gemisinde kurtulmanın yollarını arayan XCOM kuvvetleri bilim insanları sayesinde uzaylıların gizemli dillerini ve güçlü teknolojilerini çözmeye çabalarlar. Elde ettikleri bilgilerle özel silahlar, sağlık paletleri, zırhlar, grapnel arayüzleri, savaş alanı tarama birimleri ve daha birçok şey geliştirirler. Oyunda her biri farklı çatışma yeteneklerine sahip 5 farklı asker sınıfı vardır. XCOM 2 tüm bu özellikleri sayesinde sunduğu detaylı dünyada çatışma hissini sonuna kadar yaşatmayı başaran bir strateji oyunudur.

Civilization 6

Sıfırdan bir medeniyet kurmak istiyorsanız keyifle oynamanız garanti olan Civilization 6 serinin en dinamik oyunu olarak kabul edilir. Diğer strateji oyunlarını gölgede bırakacak kadar diplomasi ve derin strateji imkanı sunan Civilization 6 oldukça tatmin edici içeriklere sahiptir. Oyuncular bir dünya liderdi seçer, bir grup mutlu yerleşimci alır ve dünyadaki en büyük imparatorluk haline gelmeye çalışırlar. Beş zafer koşulunu karşıladıklarında kazanmış sayılırlar. Her medeniyetin bu koşullardan birine ulaşmayı daha yönetilebilir kılan ek özellikleri, eşsiz birlikleri ya da binaları vardır. Zafere ulaşmak için ele geçirilebilecek alanlar sınırsızdır. Oyuncu seçimine öncelik verilen oyun aynı zamanda destansı müzikleriyle de dikkat çeker. Civilization 6’da başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri planlamadır. Oyunun mükemmeliyeti yalnızca stratejiyle sınırlı değildir. Canlı ve cesur bir görünüme sahiptir. Oyun, gözden kaçırılmayan küçük detayları sayesinde göz alıcı ve hayranlık uyandırıcı bir yapıdadır. Bununla birlikte oyunculara tam anlamıyla zorlayıcı bir o kadar da tatmin edici bir deneyim sunar.

StarCraft 2: Wings of Liberty

En popüler strateji oyunlarından biri olan StarCraft 2: Wings of Liberty, serinin Terran konulu ilk oyunudur. Oyuncuları Brood War’da yaşananlardan 4 yıl sonrasına götüren oyun aslında bir devam hikayesi olsa da seriyle yeni tanışanları da kısa sürede hikayenin içine çekmede çok başarılıdır. StarCraft 2: Wings of Liberty’nin tek kişilik senaryosu oynanış olarak gerçek zamanlı strateji oyunlarının geleneksel mekaniklerinden pek uzaklaşmaz. Oyuncu mineral ve gaz kaynaklarıyla haşır neşir olup güçlü bir ordu yaratmaya çalışır. Oyunun geleneksel mekanikleri bozulmadan modern strateji oyunlarının dinamizmi katılmış olup dinamizm oyuncuların karşısına ilk olarak görev tasarımlarında çıkar. Tek bir ana görev yerine oyuncular haritanın çeşitli yerlerinde kendilerini bekleyen çeşitli ekstra görevlerle karşı karşıyadırlar. Bu görevler yapılmaları zorunlu olmasa da oyunun zorluk derecesini önemli ölçüde artırırlar. Diğer yandan ana göreve büyük faydaları vardır. Aynı zamanda oyunun daha derin bir taktiksel boyut kazanmasını sağlar.

Warcraft 3

Reign of Chaos, Warcraft efsanesinin 3.oyunudur. Döneminin oyunlarına göre çok iyi bir oynanışa ve grafiklere sahiptir. İçerikleri, hikayesi ve oynanışıyla kendi kitlesini yaratmış olan Warcraft 3’ün milyonlarca oyuncusu vardır. Epik fantezi gerçek zamanlı strateji oyunu olan Warcraft 3 için The Frozen Throne isimli bir genişleme paketi yayımlanmıştır. Seçilen kahramanın gelişmesine ve güçlenmesine dayalı bir oynanışın olduğu Warcraft 3’te gelişmek için Creep denilen PvE yaratıkların öldürülmesi gerekir. Yaratıkların verdiği deneyim puanı karakterin güçlenmesi aşamasında çok önemlidir. Ayrıca etraftaki doğal kaynaklar da önemli bir etkendir. Karakter gelişmek için odun, yiyecek ve altın kaynakları toplamalıdır. Karakter topladığı kaynaklarla zırh ya da büyüsel eşyalar satın alabilir. Oyunun amacı verilen hedeflerin yok edilmesi ya da savunulmasıdır.

Total War Rome 2

En sevilen strateji oyunlarından biri olan Total War Rome 2’de oyuncular pek çok tarihi öğe arasında düşünüp taşınabilir, hızlı stratejiler geliştirebilir ve işleri yoluna koyup harita üzerinde büyüyerek güçlerine güç katabilirler. Strateji, ince hesap, siyaset ve hızlı karar verme yeteneklerini bir araya toplayan oyun grafikleri ve geliştirilmiş detaylarıyla üst düzey bir deneyim yaşatır. M.Ö.272 ile M.S.14 arasında geçer. Serinin bu oyununda devletlerin yönetim şekillerinin tarihi gerçekçiliği ön plandadır. Oyuncu Roma’nın gelişimiyle birlikte imparatorluk kurmaya ya da imparatorluğu çöküşten kurtarmaya çalışır. Oyunda daha gelişmiş bir politika sistemi, daha dengeli savaşlar, yenilenmiş yapı zincirleri ve daha iyi görseller oyunculara sunulur.

Command & Conquer

Oyun piyasasında gerçek zamanlı strateji oyunlarının temelini atan oyun olarak kabul edilen Command & Conquer yayımlandığı zamanın en iyi grafiklerine sahip olan oyundu. Tiberium gezegeninde nadir bulunan bir mineral için iki grubun savaşında oyun, oyuncunun seçtiği ekibe göre şekillenir. Oyuncu verdiği emirlere göre daha fazla savaşır ya da galibiyet alır.

Northgard

Northgard Viking ruhunu en iyi şekilde yansıtan oyunların başında gelir. Oyuncular yerleştikleri bölgede bulunan yaratıklar nedeniyle çeşitli zorluklar yaşarken diğer yandan da bazı kararlar alarak oyunda beklenen büyük kış gelmeden hazırlıklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışırlar. En sevilen strateji oyunlarından biri olan Northgard basit grafiklerle dahi Viking yaşam tarzını göz alıcı bir şekilde yansıtmayı başarmaktadır.

Crusader Kings

Crusader Kings’te toprak yönetimini başrolüne alarak oyuncuları stratejinin derinliklerine götürmeyi başaran bir oyundur. Oyuncunun seçtiği karakterlerin her biri farklı özelliklere sahip olduğundan oyunda emir verirken çok dikkatli olunması gerekir. Miras gibi durumlarında da yer aldığı oyunda akrabaların da yönetimde gücü olduğu göz ardı edilmemelidir.