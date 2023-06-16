Akıllı telefon teknolojisi hızla ilerlerken, temel özellikleri ihmal etmemek gerekiyor. Örneğin, ses sistemi kaliteli telefonlar kullanıcılara önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle sizler için DXOMARK puanlarına göre ses sistemi en iyi telefonları derledik.

DXOMARK, telefonların ses performansını da değerlendiriyor. Listemizde yer alan telefonlar, DXOMARK tarafından test edilen modeller arasından seçildi. Bu nedenle listede olmayan telefonların ses kalitesi hakkında kesin yargıda bulunmak doğru değil. Ayrıca bazı modeller ülkemizde satılmasa da listede yer aldığını belirtelim.

Akıllı telefon pazarındaki gelişmeler ses sistemlerini de ileriye taşıyor. Özellikle amiral gemisi telefonlar, kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ses donanımına ve teknolojilerine sahip. Ancak DXOMARK puanlaması, telefonların ses performansını karşılaştırmada önemli bir referans noktası oluşturuyor.

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Telefonlar artık sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda eğlence merkezleri. Bu nedenle ses kalitesi, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bir unsur haline geldi. Hem müzik dinlemek hem de video izlemek için en iyi sesi sunan telefonlar, kulaklara şölen yaşatıyor.

Teknolojinin hızla ilerlediği akıllı telefon dünyasında ses sistemleri de gelişmeye devam edecek. Kullanıcıların beklentileri arttıkça, telefon üreticileri de bu taleplere cevap vermek zorunda kalacak. Önümüzdeki yıllarda ses teknolojilerinde de devrim niteliğinde gelişmeler göreceğiz.

DxOMark’a göre en iyi ses sunan telefonlar

Black Shark 5 Pro – 161 puan

Asus ROG Phone 6 – 155 puan

Asus ROG Phone 5 – 151 puan

Asus Smartphone for Snapdragon Insiders – 149 puan

Black Shark 4S Pro – 149 puan

Black Shark 4 Pro – 149 puan

Honor Magic 3 Pro+ – 149 puan

Xiaomi 10S – 147 puan

Huawei Mate 50 Pro – 144 puan

Xiaomi Mi 10 Pro – 144 puan

Apple iPhone 14 Pro Max – 142 puan

Apple iPhone 14 Pro – 142 puan

iPhone 14 Plus – 141 puan

iPhone 14 – 141 puan

Huawei P60 Pro – 141 puan