HONOR Magic V2, Mobil Dünya Kongresi’ndeki global lansmanın ardından 5 Mart itibarıyla Türkiye’de tanıtıldı. Biz de daha önce edindiğimiz telefonun detaylarını bu videoda aktarıyoruz.
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EN İYİ KATLANABİLİR TELEFON BU MU? | HONOR Magic V2 İncelemesi
Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic V2 modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.
HONOR Magic V2 özellikleri;
- Açık: 156,7 x 145,4 x 4,8 mm (4,7 mm PU)
- Kapalı: 156,7 x 74 x 10,1 mm (9,9 mm PU)
- Ağırlık: 237 gram (231 gram PU)
- Dış Ekran: 6,43 inç FHD+ 2376 x 1060 piksel OLED, 120 Hz, 1600 nit
- İç Ekran: 7,92 inç QHD+ 2344 x 2156 piksel OLED, 120 Hz, 2500 nit
- Ekran Geliştirme: 10 bit, DCI-P3, HDR10+, IMAX Enhanced
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Grafik: Adreno 740
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1,9 OIS, 50 MP f/2,0 Geniş Açı, 20 MP f/2,4, OIS Telefoto
- Video: 4K 60 fps
- Ön Kamera: 16 MP f/2,2
- Ön Video: 4K 30 fps
- Ses: Stereo Hoparlör
- Ses Geliştirme: DTS:X Ultra
- Batarya: 5.000 mAh
- Batarya Türü: Silikon Karbon
- Şarj: HONOR 66 Watt Süper Şarj
- USB: USB 3.1 Gen 1 Tip-C
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, VoLTE, ViLTE, Kızılötesi