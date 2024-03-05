HONOR Magic V2, Mobil Dünya Kongresi’ndeki global lansmanın ardından 5 Mart itibarıyla Türkiye’de tanıtıldı. Biz de daha önce edindiğimiz telefonun detaylarını bu videoda aktarıyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan HONOR Magic V2 modeli, inceleme örneği olarak HONOR Türkiye tarafından temin edilmiştir.

HONOR Magic V2 özellikleri;