Bu videoda iki amiral gemisi telefon HUAWEI Mate 50 Pro ve HONOR Magic5 Pro’nun kamera yeteneklerini kıyaslıyoruz. Özellikle bu iki telefon çok yakın zamanda DXOMARK’ın kamera kısmındaki birincileriyken yerlerini daha iyi olan telefonlara bıraktılar. Ancak hala çok güçlü olan bu telefonlardan hangisinin daha iyi kamerası olduğunu merak ettik.

Yaklaşık 46 fotoğraftan oluşan kıyaslamada siz hangi telefonun çektiği fotoğrafları daha çok beğendiniz? Sizin favoriniz hangisi oldu? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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