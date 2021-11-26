En iyi Görüntü Kalitesine Sahip OLED TV, Philips OLED + 936!

Philips OLED + 936, Philips, Panasonic, LG ve Sony markalarının OLED TV modelleri, önde gelen teknoloji websitesilerinden olan AVForums okuyucuları tarafından oylanarak En iyi Görüntü Kalitesine Sahip OLED TV seçildi.

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Yarışma; Abbey Road’ın ikonik 2 numaralı stüdyosunda 27 AV Forums okuyucusu jüri üyesinin katılımıyla gerçekleşirken, oturumda önde gelen 4 markanın OLED TV modellerinin görüntü işleme teknolojileri karşılaştırıldı. Oylamada 65 inç ekran boyutlu Philips OLED+936, Sony A90J, Panasonic HZ2000 ve LG GI modellerine yer verildi.

4 model de perakende dükkanından satın alınarak 27 jüri üyesinin ön yargısız oy verebilmeleri için TV’lerin markaları gizlenerek yarıştırıldı. Tüm TV modellerinin teknolojik özellikleri oylama sırasında aynı standartlara getirildi. Böylece ürünler arasındaki standart teknolojik farklılıklar belirginleşti.

Jüri üyelerine önceden ayarlanan Canlı/Dinamik modda 11 klip ikişer defa izlettirildi. Kliplerin jüri üyeleri tarafından izlendiği sırada görüş açısı farklılıklarını azaltmak amacıyla oturdukları yerleri değiştirmeleri istendi. Bu oturumda jüri üyelerinin yüzde 28’i etkili bulmadıkları modelleri birbirlerine çok yakın puanlarla oyladılar.

İkinci oturumda da TV’lerin görüntü işleme performansını doğrudan karşılaştırılmasına izin veren ‘Canlı’ ve ‘Dinamik’ modları aktif hale getirildi. Canlı/Dinamik modda gerçekleşen oylama sonucunda Philips OLED+936 model televizyon üyelerin yüzde 53’ü tarafından en iyi olarak oylanarak birinci oldu. İkinciliği ise yüzde 22 oyla Panasonic kazandı.

Philips TV Ürün Stratejisi & Planlama Direktörü Danny Tack heyecanını şu sözlerle ifade etti ‘’Alanında uzman jüri üyeleri tarafından oylanan 4 televizyon modeli pazardaki en iyi OLED TV’ler olduğundan, oturum oldukça zorlu geçti. Philips’in galibiyeti bizim için çok heyecan verici oldu. Şimdiye kadar İngiltere, Almanya ve Hollanda’da gerçekleşen oturumlarda 5 defa en çok oyu aldık. P5 görüntü işleme motorumuzun üstünlüğünün fark edilmesi büyük mutluluk’’ .

AV Forums adına yorum yapan Editör Phil Hinton ise Philips’in birinciliği için şu sözleri kullandı. ‘’ İngiltere’de 3.kez gerçekleşen oturumda AV Forum üyelerinin tercih edilmesinden dolayı çok memnunuz. Katılımcılar da etkinlikten çok keyif aldı. Bir TV üreticisi markasının, ayarlarını bizim yaptığımız ve jüri üyelerinin büyük bir gizlilikle oyladığı bu oturum çok adil gerçekleşti. 4 TV modeli de harika, ancak sonuçlar gösteriyor ki 65OLED+936 model Philips TV en etkileyici OLED televizyon modeli.’’

AVForums okuyucuları tarafından oylanarak En iyi Görüntü Kalitesine Sahip OLED TV, Philips OLED + 936’yı detaylı incelemek için tıklayınız!