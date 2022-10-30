AMD, bazı oyunlarda Ryzen 7000 CPU’larla ilgili performans sorunlarını araştırdığını açıkladı. Şirket şu anda herhangi bir neden bulamadı ve oyun geliştiricilerinin optimizasyon yapması gerektiğinden şüpheleniyor.

AMD de yaptığı açıklamada yeni mimarisinin tanıtımına atıfta bulunuyor. Şirkete göre, böyle bir an bazen bilgisayar sistemlerinde anormal test sonuçlarına veya performansa neden olabilir. Şirkete göre bu beklenen bir durumdu ve AMD’ye göre yeni bir olgu da değil.

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AMD’nin yanıtı, teknoloji sitesi Tom’s Hardware editörlerinin Warhammer 3, Cyberpunk 2077 ve F1 2022 gibi oyunlarda tek çekirdekli çip tasarımıyla üretilen Ryzen 7000 CPU’ların, daha fazla çekirdeğe sahip çift çekirdekli çip tasarımına sahip Ryzen 7000 CPU’lardan daha iyi performans gösterdiğini tespit etmesinin ardından geldi.

Tom’s Hardware, Asus RTX 4090 ROG Strix OC gpu’lu bir PC sisteminde Ryzen 7000’in oyun performansını test etti ve bu PC bileşenleriyle ilgili tüm sürücü ve bios güncellemelerini yaptı. Teknoloji sitesi, bazı oyunların daha az çekirdek ve iş parçacığına sahip CPU’lar için optimize edildiğinden ve bu nedenle daha az çekirdekli Ryzen CPU’ların daha iyi performans gösterdiğinden şüpheleniyor.