Vergisiz telefon müjdesi seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Kanuna göre üniversite öğrencileri 9500 TL altındaki akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları vergisiz olarak satın alabilecek. Biz de sizler için 9500 TL altında alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik.

Listede 9500 TL’ye alınabilecek en iyi 5 akıllı telefon bulunuyor. Bu telefonların hepsi 2024 ya da 2023 yılında piyasaya sürülmüş. Bu sayede alan kişi uzun süre kullanabilir.

Vergisiz telefon 1: Samsung Galaxy M34

Akıllı telefon Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1280 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir varyasyonu daha bulunuyor. Exynos 1280 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

Kamera tarafında ise Galaxy M34 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Galaxy M34 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Galaxy M34 5G üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Prizma Gümüş

Geceyarısı Mavi

Şelale Mavi

Vergisiz telefon: General Mobile GM 24 Pro

GM 24 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. 1080×2412 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

General Mobile GM 24 Pro kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise akıllı telefon 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Vergisiz telefon: Infinix Note 30

Infinix Note 30, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.78 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Infinix Note 30, kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G99 yonga seti gücünü 45W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Infinix Note 30, 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte bokeh kamera eşlik ediyor. Cihazda bir de AI lens bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

Vergisiz telefon: Tecno POVA 5

Akıllı telefon 6.78 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran Full HD+ çözünürlükte. POVA 5, 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

POVA 5 kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi eşlik ediyor. Akıllı telefon gücünü 45W kablolu hızlı şarja sahip 6000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

POVA 5 kamera tarafında ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü karşılıyor. Bu ana kameraya 0.08 MP çözünürlüğünde bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Vergisiz telefon: Samsung Galaxy A24

Galaxy A24 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih ediliyor.

Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Galaxy A24 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.