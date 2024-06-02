Araştırma şirketi AnTuTu, özellikle akıllı telefon kanadında birçok araştırma yapıyor ve raporlar yayınlıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise AnTuTu, en iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon Mayıs 2024 listesini yayınladı. Detaylara bakalım.

İçindekiler En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon

En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon

En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon listesinde 10 farklı akıllı telefon bulunuyor. Bu liste ise şu şekilde: