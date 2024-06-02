Araştırma şirketi AnTuTu, özellikle akıllı telefon kanadında birçok araştırma yapıyor ve raporlar yayınlıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise AnTuTu, en iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon Mayıs 2024 listesini yayınladı. Detaylara bakalım.
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En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon
En iyi 10 amiral gemisi katili akıllı telefon listesinde 10 farklı akıllı telefon bulunuyor. Bu liste ise şu şekilde:
- OnePlus Ace 3V (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 12GB+512GB) – 1,437,896 puan
- Realme GT Neo 6 SE (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 12GB+256GB) – 1,381,173 puan
- Redmi K70E (MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 16GB+1024GB) – 1,374,018 puan
- Realme GT Neo 5 SE (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 16GB+1024GB) – 1,145,169 puan
- Redmi Note 12 Turbo (Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, 16GB+1024GB) – 1,135,640 puan
- OPPO Reno 11 5G (MediaTek Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 991,681 puan
- iQOO Z8 – (MediaTek Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 974,348 puan
- iQOO Neo 7 SE (MediaTek Dimensity 8200, 12GB+512GB) – 970,512 puan
- OPPO K12 5G (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 12GB+512GB) – 902,382 puan
- Redmi Note 12T Pro (MediaTek Dimensity 8200-Ultra, 12GB+512GB) – 886,865 puan