Geçtiğimiz gün Counterpoint tarafından yayınlanan bir araştırma, akıllı saat pazarının karnesini ortaya çıkarmış ve Apple, Samsung gibi devlerin pazarda kan kaybetmesi büyük ilgi çekmişti. Son olarak, Omdia adlı bir başka araştırma şirketi, 2023’ün ilk yarısında en çok satan telefonları açıkladı. Ülkemizde de belediye dağıtmış gibi yaygın kullanılan iPhone 11 bu yıl da listede kendine yer bulurken, en çok satan 10 telefon listesini sadece Samsung ve Apple’ın domine etmesi dikkat çekti! İşte telefon pazarının karnesi!

Apple ve Samsung, İlk Yarıda Akıllı Telefon Pazarında Zirveyi Paylaşıyor!

Pazar araştırmacısı Omdia’nın yayınladığı verilere göre, 2023’ün ilk yarısı geçmiş olsa da akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung’un hükümdarlığı devam ediyor. İki teknoloji devi, en çok tercih edilen ilk 10 akıllı telefon listesinde lider konumda bulunuyor.

Listede öne çıkan detay, Apple’ın son iPhone serisi ve Samsung’un Galaxy telefonlarının ilk 10 listesine marka başına 5 model sokarak eşitlik sağlamış olması. Yine de iPhone’lar toplam sevkiyatlarda daha önde.

Apple’ın iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 modelleri sırasıyla 26.5 milyon, 21 milyon ve 16.5 milyon küresel sevkiyatla ilk üç sırayı aldı. Samsung ise bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Galaxy S23 Ultra ile 9.6 milyon sevkiyatla listede 6. sırada kendine yer buldu.

Ancak ilginç bir şekilde, listenin ilk 10 sırasında bu iki dev markanın dışında diğer büyük akıllı telefon markalarına ait cihazlar göze çarpmıyor. Bununla birlikte Samsung’un S23 serisi dışında düşük maliyetli bir telefonu olan Galaxy A14 4G’nin bile Galaxy S23 Ultra’nın sevkiyatını geride bıraktığı görülüyor. Çinli markaların ucuz telefonlar ürettiği düşünüldüğünde, bu listeye girememeleri ilginç.

Galaxy A14 4G, bu yılın başında piyasaya sürülen bir diğer Samsung modeli olarak 12.4 milyon adet satış gerçekleştirdi. Samsung’un listeye sokabildiği diğer telefonlar arasında ise Galaxy A14 5G, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G gibi orta sınıf akıllı telefonlar yer alıyor.

Listede dikkat çeken bir diğer detay ise, 10. sırada yer alan iPhone 11 modeli. 2019 yılında çıkış yapan bu model, uygun fiyatlı iPhone almak isteyen herkesin radarında. Zira şu sıralar sıfır halde iPhone 12 bulmak bazı ülkelerde zorken, özellikle Türkiye ve Hindistan gibi telefon fiyatlarının coştuğu ülkelerde iPhone 11 modeli Apple kullanmak isteyen kişilerin ilk tercihi oluyor. Bu da iPhone 11’in 6.9 milyonluk bir satış rakamına ulaşmasını sağlamış.

Bu veriler, hem Samsung’un Galaxy S23 Ultra modelinin başarısını gösterirken hem de Apple’ın eski modelleriyle hala talep görmesini ortaya koyuyor. Her iki şirketin de akıllı telefon pazarındaki liderliği devam ediyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Kutusu Ortaya Çıktı! Çok Karizma!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce neden Çinli markalar bu listede kendine yer bulamadı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!