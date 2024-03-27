Günümüzde akıllı telefonlarda en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi de yazılım. Telefonların kutudan çıktığı en güncel haliyle kullanmaya başladıktan sonra ne kadar güncelleme alacağı, bu güncellemelerin ne kadar verimli olacağı, telefonu hızlandıracağı mı yoksa yavaşlatacağı kimi zaman çok tartışılıyor. Her marka da elinden geldiğince tüketicilere sunduğu telefonlarında uzun süre güncelleme vermeye çalışıyorlar.

Biz de bu videoda hangi markaların ne kadar süre boyunca telefonlarına destek ve güncelleme sağladığından bahsettik. Sizce bir telefon en az ve en fazla ne kadar güncelleme almalı? Güncelleme alan telefon yavaşlar mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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