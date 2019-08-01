Emlakjet ve Arabam.com güçlerini birleştirdi: Trink Sat

Emlakjet ile Arabam.com güçlerini birleştirerek gayrimenkul satın alımlarında Trink Sat sistemi ile teminat için araç satışlarında yardımcı olacak.

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iLab Holding çatısı altında yer alan Emlakjet.com ve arabam.com gayrimenkul satın almak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında Emlakjet üyesi emlak danışmanları, gayrimenkul satın alırken peşinat olarak arabasını satmak isteyen vatandaşlara araç satışı konusunda anında destek olabilecek.

Emlakjet Üyelik panelinde yer alacak olan ‘arabam.com ile Trink Sat’ sistemi ile satılmak istenen araç için hemen teklif alarak ilgili aracı satabilecek. Emlakjet üzerinden araba satışı yapabilecek olan emlak danışmanları hem kendi müşterilerinin peşinat derdine çözüm bulabilecek hem de satışı gerçekleşen her araç başına 400 TL kazanacak. Şu an için söz konusu kampanya İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, İzmir, Konya ve Bursa illerinde geçerli olacak.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, arabam.com ile yapılan işbirliği ile ilgili olarak, ‘’Emlakjet olarak sektöre yenilikler getirerek sektörü geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Müşterilerimizin hayallerindeki eve ulaşması için her türlü iş birliğinin yanındayız. Bu sebeple yeni iş ortaklıları gerçekleştirerek öncelikle üyelerimize sonrasında ise sektöre önemli değerler katmayı hedefliyoruz. Bu değerleri katarken İlab Holding’in gücünü her zaman arkamızda hissediyoruz. arabam.com İlab Holding çatısı altında yapmış olduğumuz bu iş ortaklığı sektörde bir ilk. Bu ve benzeri projelerle sektörü geliştirmeye devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.

arabam.com CEO’su Zafer Terzioğlu, Emlakjet ile yapılan işbirliği ile ilgili olarak, “arabam.com olarak, Türkiye’de 7 ilde 11 ‘Trink Sat Alım Noktası’ ile bireylerin araçlarını hızla nakde çevirmelerini sağlıyoruz. Araç satmak isteyenler hem 1 saat içerisinde araçların nakit karşılıklarını alıyor hem de güvenle alışveriş imkanına sahip oluyor. Mart ayında lansmanını yaptığımız Trink Sat servisi ile en kısa sürede Tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bugün, emlak alanında uzmanların buluşma noktası Emlakjet ile iş birliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Emlak ofisi sahiplerinin müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlıca cevap veriyor olması ve hayallerindeki eve kavuşmalarında ön ayak olmaları bizim için mutluluk verici. İş birliğimizin güzel sonuçlarını en kısa sürede almayı ve birçok alanda projelerimizde birbirimizi desteklemeyi gönülden diliyoruz’’ şeklinde konuştu.

Trink Sat Süreci Nasıl İşliyor?

“Trink Sat” fonksiyonuna arabam.com web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Emlak ofisleri ise, Emlakjet panellerinden ayrılmadan Trink Sat fiyatlama sürecini müşterileri adına gerçekleştirebiliyorlar. Satış yapılması istenen aracın bilgilerinin Trink Sat üzerinden girilmesi durumunda saniyeler içerisinde aracın nakit satın alım teklif tutarına ulaşılıyor. Teklifin uygun görülmesi durumunda Trink Sat alım ofislerinden (Otorapor Şubeleri) randevu alınabiliyor. Ekspertiz sonrası satın alma işleminin tamamlanmasıyla beraber araç bedeli 1 saat içerisinde satıcının hesabına geçiyor. Trink Sat hizmeti ile alınan araçlar için aracılık edecek emlak ofisine yapılacak olan ödeme ise satış işlemini takip eden ayın ortasında yapılmaktadır.