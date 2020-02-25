Elon Musk’tan, Bill Gates’e Porsche tepkisi

Mobil Dünya Kongresi 2020 (MWC 2020) , geçtiğimiz hafta iptaliyle birlikte Barcelona’da gerçekleşecek etkinlik için büyük bir finansal yük oluştu. Aynı zamanda dünya çapında gerçekleşecek olan diğer Mobil Dünya Kongreleri için de tartışmaların önünü açmış oldu.

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Kongrenin iptal kararıyla birlikte Koronavirüs’ün Çin ve dünya çapında ölü sayısı 1.669 kişiye ulaştı. Bununla birlikte aslında, yeni tip Koronavirüs’ün, ne kadar büyük bir salgın olduğu ortaya çıkmış oldu. Organizasyonu gerçekleştiren GSMA’ın halihazırda gerçekleştireceği iki etkinlik daha bulunuyor. Bunlardan biri Mobil Dünya Kongresi Şangay, bir diğeri ise Mobil Dünya Kongresi Los Angeles. İkisi de uzun süredir gerçekleşen teknoloji etkinlikleri olarak biliniyor.

Bunlarla birlikte önümüzdeki sene gerçekleşecek 2021 etkinliğinin ise tarihi şimdiden verildi bile. Yeni etkinlik 1 Mart ve 4 Mart arasında gerçekleşecek. Bu sene 24 ile 27 arasında gerçekleştirilecek olan etkinliğin tarihleri var olan iptal kararıyla geri çekilmiş oldu.

GSMA: Mobil Dünya Kongresi iptali, büyük bir finansal kriz yarattı!

GSMA’in genel yöneticisi Mats Granryd, yaptığı açıklamalarda, mobil endüstri birlik olursa, GSMA’ın üzerindeki kırmızı leke tamamen temizlenebilir. Her şirketin kendi ücretini ödemesini ve dayanışma içinde olmasını bekliyoruz. Granryd, ayrıca Cuma günü yaptığı açıklalamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Biz, hükumet destekli bir organizasyon değiliz. Bu süreçten hiç kâr etmiyoruz. Dev bir yatırım da almıyoruz. Bizim tüm yatırımlarımız, endüstri içerisindeki firmalar tarafından karşılanıyor. GSMA’e temel giriş bileti 872 dolar’a tekabül ediyor.

Şirketler, bu etkinlikte büyük şovlar gerçekleştirmek için yüksek meblağlar harcıyorlar. Kazandığımız tüm para, Mobil Dünya Kongresi’nin işleyişine gidiyor.

GSMA sürecin iptali için İspanya hükümetiyle ilgili tartışmaya girmiş. İspanya hükumeti getirdiği turistik akım vesilesiyle iptal kararına sıcak bakmamıştı. GSMA’den gelen ardı ardına diretmelerle birlikte “biz bu işi para için yapmıyoruz” ifadeleriyle iptal kararı kesinleşmişti. Aynı durum, dünya çapındaki diğer Mobil Dünya Kongresi etkinliklerinde de olacak mı? Henüz belli değil. Ama şahsi fikrime göre, yazın gelmesiyle birlikte virüs daha da hafifleyecektir. Biraz olsun karantina duruma azalacaktır ve etkinlikler virüse rağmen tedbirli şekilde gerçekleşecektir.