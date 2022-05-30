Tesla’nın bu ayın başlarında Kanada’daki gelişmiş pil araştırma grubu, elektrikli otomobillerde kullanılabilecek yeni bir nikel bazlı pilin geliştirilmesini bildirdiği bir makale yayınladı. Araştırmaya göre pil 100 yıla kadar dayanabiliyor.

Elektrikli araç üreticisinin ekibi, Halifax kentindeki Dalhousie Üniversitesi’nde uzman Jeff Dahn’ın laboratuvarı ile 2016 yılından beri birlikte çalışıyor.

Pillerle ilgili bazı patentlerin ve yayınların üretilmesinden sonra, ortaklık, enerji yoğunluğu ve dayanıklılığında potansiyel bir artış yoluyla pil maliyetlerini düşürmeye odaklanarak 2026’ya kadar uzatıldı.

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100 yıllık pil nasıl çalışacak?

Pil özerkliği için anahtar kavramlardan biri, bir yakıt hacminde depolanabilen enerji miktarı olan yoğunluğudur. Örneğin daha yoğun bir akü, araçta daha az yer kaplar. Tesla’nın durumunda, şu anda şarjlar arasında daha uzun bir aralık sunan LFP (Lityum Demir Fosfat) tipi lityum iyon piller kullanılmaktadır.

Yeni makalenin önerisi, daha fazla özerklik sağlamak için pilin kimyasal bileşiminde nikel kullanarak enerji yoğunluğunu tam olarak artırmaktır. Bu geçiş metaline sahip pillerin de LFP’lerden daha dayanıklı olduğu kanıtlandı. Çalışma, nikel pilin 25ºC sabit sıcaklıkta kullanılması durumunda ömrünün 100 yılı geçebileceğini belirtiyor.