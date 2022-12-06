İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk’ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Hayvanlar ölmüştü

Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı bu yılın başlarında ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15’i öldü. Daha sonra ise Elon Musk’ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink, beyin çipi teknolojisinin denenmesi sırasında sekiz maymunu öldürdüğünü itiraf etti.

Neuralink’e soruşturma

Bu ölümlerin ardından ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi, federal savcıların Neuralink’in Hayvan Refahı Yasasını ihlal ediyor olabileceğini söylemesinden sonra bir soruşturma başlattı.

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Neuralink’in hayvan testinin “gereksiz acıya ve ölüme” neden olduğu iddia edildi. Hayvan Refahı Yasası, araştırmalarda ve ticari ürün testlerinde kullanılan belirli hayvanlara yönelik muameleyi düzenleyerek gereksiz acıya veya ölüme neden olan insanlık dışı uygulamaları yasaklıyor.

20’den fazla mevcut ve eski Neuralink çalışanının açıklamasının yanı sıra, düzinelerce dahili şirket belgesine göre Musk, beyin çipi firmasındaki araştırmacıları “gelişmeyi hızlandırmaya” zorladı ve bazı durumlar başarısız deneylerle sonuçlandı.

İnsan testleri başlıyor

Elon Musk, artık şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen ve beyne yerleştirilen çipin insanlı deneylerinin 6 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alınması gerekiyor.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.