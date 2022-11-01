Elon Musk’ın 28 Cuma günkü Twitter yönetiminin ilk saatlerine sosyal ağdaki nefret söyleminin büyümesi damgasını vurdu. Moderasyon kurallarını gevşetebileceğini söylemesinin ardından, bazı kullanıcılar değişikliklerin zaten uygulanıp uygulanmadığını test etmeye karar verdi.

Vice tarafından bildirildiği üzere, milyarderin görevi devralmasının ardından mikroblogda ırkçı hakaretler ve antisemitik, kadın düşmanı, homofobik, transfobik ve İslamofobik içerikli tweetler furyası başladı. Paylaşımların birçoğuna metnin yanı sıra resim ve semboller de eşlik ediyordu.

Sosyal ağlardaki yanlış bilgileri izleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Network Contagion Research Institute’e (NCRI) göre, kanıtlar bu nefret yayma kampanyalarının 4Chan gibi platformlarda düzenlendiğini gösteriyor. Bu içeriklerde, kullanıcı grupları diğerlerini mikroblogda şiddet içeren içerik yaymaya teşvik ediyor.

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Evidence suggests that bad actors are trying to test the limits on @Twitter. Several posts on 4chan encourage users to amplify derogatory slurs. For example, over the last 12 hours, the use of the n-word has increased nearly 500% from the previous average. pic.twitter.com/mEqziaWuMF — Network Contagion Research Institute (@ncri_io) October 28, 2022

İlk başta, Twitter’ın moderasyon politikaları yürürlükte kalmaya devam etti, çünkü platformun kurallarını ihlal eden içeriğe sahip birçok gönderi kaldırıldı ve bazı hesaplar askıya alındı. Bununla birlikte, nefret mesajları gün boyunca ağda görünmeye devam ederek algoritmanın sınırlarını test etti.

Musk ne düşünüyor?

Twitter’ın yeni sahibi olmadan önce sosyal ağda ifade özgürlüğünün genişletileceğinin sinyallerini vermiş olsa da Musk reklamverenlere güven vermeye çalıştı. Perşembe günü (27), mikroblogu “her şeyin sonuç alınmadan söylenebildiği bir cehennem ortamına” dönüştürmeyeceğini söyledi.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints. No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes. — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

İşadamı ayrıca, en azından şimdilik, platformun içerik politikalarında değişiklik yapmayacağı yorumunda bulundu. Haberler ancak “çok çeşitli bakış açılarına sahip” yeni bir moderasyon kurulu oluşturduktan sonra ortaya çıkmalıdır.

Göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden birinin, aralarında sosyal ağın içerik yönergelerinden sorumlu başlıca kişilerden biri olan Twitter politika yöneticisi Vijaya Gadde’nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey çalışanı işten çıkarmak olduğunu belirtmek gerekir.

Kaynak: Engadget, Vice