Elon Musk’ın 28 Cuma günkü Twitter yönetiminin ilk saatlerine sosyal ağdaki nefret söyleminin büyümesi damgasını vurdu. Moderasyon kurallarını gevşetebileceğini söylemesinin ardından, bazı kullanıcılar değişikliklerin zaten uygulanıp uygulanmadığını test etmeye karar verdi.

Vice tarafından bildirildiği üzere, milyarderin görevi devralmasının ardından mikroblogda ırkçı hakaretler ve antisemitik, kadın düşmanı, homofobik, transfobik ve İslamofobik içerikli tweetler furyası başladı. Paylaşımların birçoğuna metnin yanı sıra resim ve semboller de eşlik ediyordu.

Sosyal ağlardaki yanlış bilgileri izleyen ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Network Contagion Research Institute’e (NCRI) göre, kanıtlar bu nefret yayma kampanyalarının 4Chan gibi platformlarda düzenlendiğini gösteriyor. Bu içeriklerde, kullanıcı grupları diğerlerini mikroblogda şiddet içeren içerik yaymaya teşvik ediyor.

Evidence suggests that bad actors are trying to test the limits on @Twitter. Several posts on 4chan encourage users to amplify derogatory slurs.

For example, over the last 12 hours, the use of the n-word has increased nearly 500% from the previous average. pic.twitter.com/mEqziaWuMF

— Network Contagion Research Institute (@ncri_io) October 28, 2022