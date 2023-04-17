Elon Musk, sürekli yapay zekatı eleştiren biri olarak bilinmesine rağmen, anlaşılan o ki geleceğin yapay zekada olduğunu gördü ve yeni bir şeyler planlamaya başladı. ABD’nin saygın gazeteleri tarafından paylaşılan bilgilere göre Musk, X.AI Corp adında yeni bir yapay zeka şirketi kurdu. Yeni şirket Nevada eyaletinde kurulmuş ve yönetim kurulunda sadece Musk varmış! İşte şirketin detayları.

Musk Şimdi de Yapay Zekay Topluluğunu Bezdirmeye Geliyor!

Çılgın milyarder Musk’ın “X” harfine özel bir ilgisi olduğu biliniyor. Öyle ki, Musk son zamanlarda Twitter Inc. şirketini X Corp olarak yeniden adlandırmış durumda. Bu nedenle yeni kurulan şirketin X.AI Corp olarak adlandırılması tesadüf değil.

Musk, tam tabiriyle elini nereye atsa kurutan bir insan. Twitter’ı satın aldıktan sonra platformu paralı bir platform haline getiren çılgın milyarder, Twitter Blue aboneliğini agresif olarak pazarlamasına ve sürekli Twitter’ı öne çıkarmasına rağmen şirketin değerini düşürmüş durumda. Şimdi de yapay zekaya el atan Musk, bu sefer yapay zeka çalışması yapanların ocağına incir ağacı dikebilir.

Elon Musk, yapay zeka teknolojilerine yabancı biri değil. Musk zaten birkaç yıl öncesine kadar ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’ın yönetim kurulundaydı. Aynı zamanda OpenAI’ın kurucularından biri olan Musk, 2018 yılında beklenmedik bir şekilde şirketin yönetim kurulundan ayrıldı. Bu ayrılığından ardından ChatGPT’ye savaş açan Musk, OpenAI’nin asıl amacından saptığını ve ChatGPT’ye ayar çekilmesi gerektiğini söylüyor.

Ancak şu anda Musk’ın X.AI Corp için planları ve gerçek bir ChatGPT rakibi oluşturup oluşturmadığı belirsizliğini koruyor. Detaylar hala belirsiz olsa da, Musk’ın bazı hamleleri planlarını ele veriyor. Geçtiğimiz ay, Musk’ın bilim adamı Igor Babuschkin’in liderliğindeki yeni projeyi yürüttüğü düşünülen iki eski DeepMind araştırmacısını işe aldığı bildirildi.

Musk’ın, ayrıca yapay zeka geliştirmesi için Twitter’ın veri merkezlerinden birinde 100.000 GPU satın aldığı iddia ediliyor. Ayrıca, ABD gazetelerinde yer alan haberlere göre Musk, yine kendi şirketleri olan Tesla ve SpaceX’in yatırımcılarıyla yeni girişimine sermaye yaratmak için görüşmeler yapıyor.

Musk hakkındaki haberleri takip edenler, bir gününün diğerini tutmadığını biliyor. Her yaptığı iş bir skandala dönüşen Musk’ın yapay zeka şirketi kurması, yapay zeka çalışmalarının geleceğini etkileyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk’ın yeni şirketi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!