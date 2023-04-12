Yenilikçi fikirleri ve cesur açıklamalarıyla tanınan teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın Twitter’ın şirket içi yapay zeka projesi için 100.000 GPU yani ekran kartı satın aldığı bildirildi. Bu hamle Twitter’ın iki eski DeepMind araştırmacısını işe almasından sonra geldi ve şirketin geniş veri hazinesi üzerinde eğitilebilecek üretken bir yapay zeka oluşturmak için iddialı bir planla ilerlediğini öne sürdü. Projenin belirli hedefleri bilinmemekle birlikte, kaynaklar yapay zekanın Twitter’ın arama işlevselliğini veya reklam işini geliştirmek için kullanılabileceğini öne sürüyor.

GPU’lar veya grafik işlem birimleri, paralel olarak çok sayıda hesaplama yapabilir, bu da onları çok fazla hesaplama gücü gerektiren makine öğrenimi ve yapay zeka görevleri için ideal hale getirir. GPU’lar, büyük miktarda veriyi kısa sürede işleyerek derin öğrenme modellerinin eğitimini hızlandırabilir ve bu da onları yapay zeka araştırma ve geliştirmede kritik bir bileşen haline getirir.

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Elon Musk, OpenAI’nin kar amacı gütmeyen yan kuruluşunu eleştirdi ve bildirildiğine göre diğer kurucu ortaklarla bir güç mücadelesinden sonra organizasyondan ayrıldı. Haberlere göre Musk, OpenAI’ye yaklaşık 1 milyar dolar sağlama sözü verdi, ancak ayrıldıktan sonra ödemeleri durdurdu ve organizasyonu nakit toplamak için çabaladı. OpenAI daha sonra Microsoft’tan 1 milyar dolarlık bir yatırım aldı ve kar amacı gütmeyen bir yan kuruluşun kurulduğunu duyurdu.

Twitter, bir AI modelinden çeşitli şekillerde yararlanabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, şirket arama işlevselliğini geliştirmek için yapay zekayı kullanabilir ve bu da kullanıcıların aradıkları içeriği bulmalarını kolaylaştırır.

Ek olarak Twitter, kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlamak için yapay zekayı kullanabilir ve bu da şirketin daha kişiselleştirilmiş içerik ve öneriler sunmasına olanak tanır. AI ayrıca, reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaşmasını ve kampanyalarının etkinliğini ölçmesini kolaylaştırarak Twitter’ın reklam işini yeniden inşa etmesine yardımcı olabilir.