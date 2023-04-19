Musk katıldığı bir programda, mevcut AI işletmelerinin sistemlerini politik şekilde eğitmesinden korktuğu için “TruthGPT” adlı yeni bir AI girişimi başlatmak istediğini açıkladı. Ünlü CEO, Ekim 2022’de 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter’da yapay zeka korkuları ve tutkuları hakkında da uzun uzadıya konuştu.

Musk, sunucu Carlson’a Federal Havacılık İdaresi gibi “başlangıçta yapay zeka hakkında içgörü arayan, ardından endüstriden görüş alan ve sonra kural koymayı öneren” bir düzenleyici kurum düşündüğünü belirtti. Ek olarak, havacılık ve uzay şirketleriyle çalışma biçimini kafasında tasarladığını da söyledi. Musk, bir ajans ve endüstri tarafından kabul edilen kurallar yürürlükte olduğunda, “Gelişmiş yapay zekanın insanlığa faydalı olma şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum” dedi.

Ayrıca, “TruthGPT” adlı yeni bir yapay zeka girişimi başlatmak istediğini, “evrenin doğasını anlamaya çalışan, gerçeği arayan maksimum yapay zeka” olmasını istediğini söyledi.

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Daha önce Musk, kendisinin ve diğerlerinin topluma zarar verebileceğine inandıkları gelişmiş yapay zeka araştırmalarına ara verilmesi çağrısında bulunan bir mektup imzaladı. Mektubunda, “Çağdaş yapay zeka sistemleri artık genel görevlerde insanlarla rekabet edebilir hale geliyor ve kendimize şu soruyu sormalıyız: Makinelerin bilgi kanallarımızı propaganda ve gerçek dışı şeylerle doldurmasına izin vermeli miyiz?” ifadesi dikkatleri çekti.

Yeni teknoloji, başlangıçta Musk, Google’ın DeepMind ve dünyadaki diğer AI girişimleri tarafından finanse edilen Sam Altman liderliğindeki OpenAI’ın benzer çabalarıyla görünüşte rekabet edecek. Musk katıldığı programda, “Bence bu, evreni anlamaya önem veren bir yapay zekanın insanları yok etmesinin pek olası olmaması anlamında, güvenliğe giden en iyi yol olabilir. Çünkü biz evrenin ilginç bir parçasıyız” dedi.

Musk, mevcut AI teknolojisinin “politik olarak doğru olmak için eğitildiğinden endişe duyduğunu da sözlerine ekledi. “Bu da gerçek olmayan şeyler söylemenin başka bir yolu.” dedi.