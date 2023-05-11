Tesla, SpaceX ve Twitter CEO’su Elon Musk, WhatsApp’ın, telefonunun mikrofonlarına eriştiğini söyleyen bir kullanıcının tweet dizisine yanıt olarak mesajlaşma uygulamasına güvenilemeyeceğini yazdı.

Milyarder iş insanı, birkaç haftadır Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i hedef alıyordu. Son olarak Musk bu defa da bir Twitter kullanıcısının tweet’lerine yanıt verirken Meta’nın altında yer alan WhatsApp’ı eleştirdi.

Foad Dabiri tarafından paylaşılan tweet’lerde; Dabiri kendisi uyurken WhatsApp mikrofonunun sabah 4:20 ile 6:53 arasında dokuz kez nasıl açıldığını gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. WhatsApp, Twitter hesabından soruna yanıt vererek Android’de bir hata olduğunu yazdı. Aslında bu sorun aylardır devam ediyor. Birçok WhatsApp kullanıcısı geçtiğimiz aylarda mikrofonun arka planda etkinleştirildiğini gördüğünü bildirmişti.

Şirket ise bu sorunla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Son 24 saat içinde, Pixel telefonu ve WhatsApp ile ilgili sorun yaşadığını yayınlayan bir kullanıcıyla temasa geçtik. Bunun, Android’deki bir hata olduğuna inanıyoruz. Google’dan araştırmasını ve düzeltmesini istedik.”

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Açıklama üzerine bir Twitter kullanıcısı; WhatsApp’ın tweet’ine yanıt verdi: “Eğer bu yüzde 100 doğruysa, @elonmusk’a markayı karalamaktan dava açmalısın, bunu yapar mıydın?” diye yazdı.

Ayrıca Eon Musk ve Zuckerberg daha önce birbirlerinden hoşlanmadıklarını dile getirmişlerdi. 2022’de Twitter CEO’su, bir tartışmadan sonra Zuckerberg ile dalga geçerek “14. Zuckerberg” olarak tanımladı.