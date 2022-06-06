Elon Musk, şirketin platformdaki gerçek sahte hesap miktarını bildirmemesi halinde Twitter satın alma anlaşmasını iptal etmekle bir kez daha tehdit etti. Tesla sahibi, sosyal ağın yöneticilerine gönderdiği bir mektupta Twitter’ı şeffaflığa katkıda bulunmamakla suçluyor.

Aslında Twitter, Musk’ın 9 Mayıs 2022’den bu yana şirketin platformundaki spam ve sahte hesapları değerlendirmesini kolaylaştırmak için defalarca talep ettiği bilgileri sağlamayı reddetti. Twitter’ın, yazılı materyaller veya sözlü açıklamalar yoluyla şirketin kendi test metodolojileri hakkında ek ayrıntılar sağlama konusundaki son teklifi, Musk’ın veri taleplerini reddetmek anlamına geliyor.

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Metinde Musk, Twitter’ın sahte hesapları saymak için kullandığı metodolojiye inanmadığını yineliyor ve şirketi konuyu “gizlemeye ve kafa karıştırmaya” çalışmakla suçluyor.

İçindekiler Sözleşmede belirtilen bilgiler

Sözleşmede belirtilen bilgiler

İşadamı, ilk satın alma sözleşmesinin, sosyal ağ hakkında bilgi ve verilerin talep edilebileceğini zaten sağladığına dikkat çekiyor. Musk, arama hakkına sahiptir ve Twitter, diğer şeylerin yanı sıra, ‘işlemin tamamlanmasıyla ilgili herhangi bir makul ticari amaç’ için bilgi ve veri sağlamakla yükümlüdür diyor.

Belgede ayrıca, şirketin satın alınmasını garanti edecek borcun finanse edilebilmesi için platformun işbirliği yapması gerektiğine de işaret ediliyor.