Twitter berbat bir iş alanı ve bu her zaman öyle oldu. Şirket hiçbir zaman sürdürülebilir kâr elde etmedi. Hedef kitlesi Facebook, TikTok veya YouTube’dan çok daha küçük. Günlük kullanıcılar açısından Snapchat kadar bile büyük değil.

Elon Musk bunu biliyor. Dolayısıyla Musk’ın Twitter’ı yenileme ve daha iyi bir işletmeye dönüştürme planları hakkında herhangi bir konuşma, aslında hedefi kaçırıyor.

Doğrulama için ayda 8 ABD doları ücret almanın yeni planına eklenip eklenmediği gerçekten önemli değil. Personelin %25’ini mi, %50’sini mi yoksa %75’ini mi kestiği ve bundan ne kadar tasarruf ettiği o kadar önemli değil. Ticaret ve içeriği birleştirmede Çin’in WeChat’ini taklit eden bir süper uygulama oluşturmak da – bu arada, anonimlik ve sahte adlara izin veren bir hizmette ilginç zorluklar yaratacaktır – asıl mesele değil.

Önemli olan, platformun devam etmesi için verimli bir şekilde yürütmek ve nakit akışını iyileştirmek. Özellikle de Twitter’ın hizmete sunacağı 13 milyar dolarlık bir borç yükü varken. Ancak Mark Zuckerberg’ün 2012’de Facebook hakkında söylediği gibi, para kazanma bir son durağı ifade eder, sonun kendisini değil. Musk’ın net değeri 200 milyar doları aşıyor. O bu konuda iyi olacak.

Twitter’ın gerçek gücü etkisidir

Musk sık sık Tesla’nın geleneksel reklamcılık için harcama yapmadığı hakkında övünüyor. 100 milyondan fazla takipçisi ile doğrudan iletişim kurmak için kullandığı Twitter, bunun için büyük bir neden.

Bunu sayısız yeni Tesla ürününü ve özelliğini tanıtmak ve tanıtmak için kullandı (çoğu yıllar sonra bile teslim edilmedi). Alev makinesi, tekila ve parfüm sattı. Basın ve düzenleyicilerle meşgul oldu ve onları eleştirdi. Kripto para birimlerinin fiyatlarını bile etkiledi.

Musk ayrıca, otomobil şirketini hisse başına 420 dolardan özel olarak almak için “finansal güvenceye” sahip olduğunu tweet’lediği için SEC (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ile başı derde girdi. Regülatör, Musk’ı dolandırıcılıkla suçladı ve sonunda Tesla CEO’sunun gelecekteki bazı tweetlerin bir “Twitter gözetleyicisi” tarafından gözden geçirilmesi gerekmesiyle anlaşmaya vardı.

Twitter’ın sahibi olarak Musk, kullanıcıları arasındaki bağlantılar, etkileşimleri, ilgi alanları vb. hakkında yığınla veriye sahip bir platformu kontrol ediyor. Tesla’nın otomotiv rakipleri hakkında mevcut bilgileri hayal edin – reklama ne kadar harcadıklarını, hangi anahtar kelimeleri ve demografikleri hedeflediklerini, müşteriler ve hayranlarla nasıl etkileşim kurduklarını, müşteri hizmetleri şikayetlerini nasıl aldıklarını ve çözdüklerini ve daha fazlasını hayal edin.

En önemlisi, Musk, Twitter’a sahip olarak erişimini kendi hayran kitlesinin çok ötesine genişletiyor. Platform üzerinden tüm bilgi akışını etkileyen ilkeler belirleyebilecek. Musk, Twitter hakkındaki açıklamalarında bunu ifade özgürlüğünün kalesi olarak ima etti. Nisan ayında şirkete yaptığı yatırımı ilk kez açıkladığı zaman Musk, o zamanki Başkan Bret Taylor’a şunları yazdı: “Twitter’ın dünya çapında özgür konuşma platformu olma potansiyeline inandığım için yatırım yaptım. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum.”

Daha yakın zamanlarda, reklamcılara Twitter’ın “herkes için özgür bir cehennem” olmayacağına dair söz verirken Musk, “Twitter’ı almamın nedeni, medeniyetin geleceği için ortak bir dijital şehir meydanına sahip olmanın önemli olmasıdır. Geniş bir inanç yelpazesi şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabilir.” dedi.

Elbette Musk, daha sonra, yüksek profilli bir mahkeme savaşından vazgeçmeden ve kaçınmadan önce satın alma anlaşmasını feshetmeye çalıştı.

Musk’ın serbest konuşmaya etkisi

Serbest konuşmaya gelince, konu biraz karmaşık. Her platform ve medya şirketi, sürekli olarak neye izin verileceğine ve neyin caydırılacağına dair seçimler yapmak zorundadır – yasa dışı faaliyet tasvirleri, nefret söylemi, taciz, porno, yalanlar, tatsız şakalar vb. Hiçbir platform her seferinde doğruyu bulamaz. Kullanıcılar ve reklamcılar şikayet eder, platformlar uyum sağlar ve döngü devam eder.

Ancak şu ana kadar Musk, Twitter’da “ifade özgürlüğü” ile “daha gevşek ılımlılık” arasında bir bağ kuruyor gibi. Sağ kanattan, Twitter’ın fikirlerini ve gönderilerini bastırdığına dair şikayetlerini yineledi. Tekrar tekrar Twitter’ın politik olarak tarafsız olması ve “sağı ve solu eşit derecede üzmesi” gerektiğini söyledi.

Musk, yakın zamanda kimseye en az birkaç hafta daha kimseye eski haklarını vermeyeceğini söylese de, Twitter’ın 6 Ocak’tan sonra başlattığı Donald Trump üzerindeki kalıcı yasağı geri alacağını söyledi. Hizmete sahip olduğu ilk hafta sonu boyunca Musk, Hillary Clinton’a Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocasına yönelik saldırı hakkında temelsiz, LGBTQ karşıtı bir komplo teorisini tweet’leyerek yanıt verdi. Daha sonra ise yanıtını sildi.

Uzun vadede, Twitter’da daha gevşek denetim, doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. İnsanların nesnel gerçekliğe dair birbiriyle rekabet eden görüşleri yayınlayabilecekleri veya hoşlanmadıkları şeyleri kötülemek için insanları kışkırtabilecekleri başka bir yer haline geliyor. Kullanıcı neyin doğru olduğuna karar vermek için bırakıldığında her şey eşit ağırlıklı bir mesaj haline gelir. Pazarlama, gazetecilik ve propaganda birbirinden ayırt edilemez hale gelecektir.

O dünyada, en gürültülü mesajlar işitilenlerdir. Birkaç büyük işletmeyi yöneten ve düzenleme, mevzuat, sendikalaşma hakkında güçlü fikirleri olan bir adam için bu, Twitter ona bir kuruş kazandırmasa bile oldukça çekici bir ihtimal.