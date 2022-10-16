Elon Musk, Twitter için 44 milyar dolarlık devralma anlaşmasıyla ilgili federal bir soruşturma altında. Haber, milyarder ve sosyal ağ arasında devam eden yasal anlaşmazlıklar hakkında perşembe günü kamuoyuna açıklanan bir mahkeme dosyasından sonra geldi. Dosyada, Musk’ın soruşturma altında olduğu belirtildi. Ancak konunun odak noktasının ne olduğu açıklanmadı.

Şirket mahkeme dosyasında “Bu ‘topu sakla’ oyunu sona ermeli” dedi. Temmuz ayında Musk’ı anlaşmayı kapatmaya zorlamak için dava açan Twitter, Tesla CEO’sunun avukatlarının istediği belgeleri teslim etmeyi reddederken “araştırma ayrıcalığı” talep ettiğini söyledi. Ayrıca, Musk’ın avukatlarının federal yetkililerle iletişimlerini aylar önce talep ettiğini, ancak bunu yapmadıklarını söyledi. Eylül ayının sonlarında, Musk’ın avukatları, saklanan belgeleri belirleyen bir “ayrıcalık kaydı” sağladı.

Twitter, piyasa manipülasyonuna karşı yasayı uygulayan Amerikan düzenleyicisi olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gönderilen 13 Mayıs tarihli bir günlük e-postanın taslaklarına parmak bastı. Şirket ayrıca, asıl görevi anti tröst yasasını ve tüketicinin korunmasını teşvik etmek olan Federal Ticaret Komisyonu’na yapılan bir slayt sunumundan söz etti.

Mahkeme talebi, Twitter ve Musk’ın devralma anlaşmasını kapatmasına izin vermek için davanın ertelenmesine karar verdiği aynı gün içinde gerçekleşti.

İçindekiler Anlaşmayla ilgili sorular

Anlaşmayla ilgili sorular

SEC, Musk’ın Twitter’ın satın alınmasıyla ilgili yorumlarını sorguladı. Nisan ayında SEC, kendisine Twitter’daki %9 hissesinin açıklanmasının geç olup olmadığını ve bunun neden pasif bir hissedar olmayı amaçladığını belirttiğini sordu. Musk daha sonra aktif bir yatırımcı olduğunu belirtmek için açıklamayı yeniden yaptı.

Haziran ayında SEC, Musk’a bir mektupta, anlaşmayı askıya alma veya terk etme niyetini yansıtmak için halka açık başvurusunu değiştirmesi gerekip gerekmediğini sordu. Musk’ın avukatı Alex Spiro, Reuters’a Twitter’ın mahkeme başvurusunun “yanlış yönlendirme” olduğunu söyledi. Spiro, “Federal soruşturma altında olanlar Twitter yöneticileridir.” dedi. Twitter, açıklamayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Dosyalama, Musk’ın önerilen Twitter satın alım süreci aylarca devam ederken, milyarderin bir devralma teklifinde bulunduğu, anlaşmaya geri döndüğü ve ardından Twitter tarafından sözüne sadık kalması için dava edildiği sırada geliyor. Milyarder tarafı daha sonra, satın almayı zorlamak için bir denemenin yapılmasından sadece birkaç gün önce anlaşmaya devam edeceğini söyledi.