Tesla’nın CEO’su Elon Musk yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç ay içinde şirket çalışanlarının %10‘unu işten çıkaracağını duyurdu. Milyardere göre bunun nedeni, Amerika Birleşik Devletleri’nde resesyon olasılığının yüksek olması.

Onay, Bloomberg tarafından düzenlenen Katar Ekonomik Forumu sırasında gerçekleşti. Bu ayın başlarında, Reuters tarafından milyarderden bir e-posta yayınlandı ve bu e-postada, çalışanlarının %10’unu işten çıkarma niyetini dile getirdi ve dünyadaki tüm Tesla fabrikalarında işe alımın derhal durdurulmasını talep etti.

Musk’a göre, kesintiler yalnızca toplam çalışan sayısının yaklaşık %3,5‘ine tekabül eden maaşlı profesyonellere uygulanacak.

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Musk’ın e-postada aktardığı piyasayla ilgili “kötü his”, yüksek enflasyonun eşlik ettiği borsa ve teknoloji piyasasındaki düşüşleri izliyor. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda uluslararası finansal senaryonun bir miktar oynaklıkla karşılaşması olasıdır.

İçindekiler Çalışanlarla tartışmalar

Çalışanlarla tartışmalar

Eski Tesla çalışanları, önceden haber verdikleri gibi, federal yasayı ihlal ederek şirkete “toplu işten çıkarmalar” için dava açtılar. Dava, geçen Pazar, Haziran ayında ABD’nin Nevado eyaletine bağlı Sparks kentinde 500 çalışanla birlikte işten çıkarılan iki eski çalışan tarafından açıldı.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta SpaceX çalışanları tarafından hala eleştiriliyordu. Profesyoneller açık mektupta, şirketin yüzü olarak milyarderin “dikkat dağıtma ve utanç” getirdiğini ve CEO tarafından yayınlanan her tweetin “kaderinde şirket tarafından kamuya açık bir açıklama” olduğunu söyledi.

Mektubun yayınlanmasının ardından bildiriye katılan en az beş çalışan işten atıldı. Şirkete göre, işten çıkarmaların gerekçesi, mektubun diğer çalışanları “kendi fikirlerini yansıtmayan bir şeyi imzalamaları için baskı yaptığı için rahatsız, sindirilmiş, tehdit edilmiş ve/veya öfkeli” hissettirmesiydi.