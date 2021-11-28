Elon Musk, Tesla Çalışanlarını Araç Teslimatlarının Maliyetini Düşürmeye Çağırıyor

Devam eden liman kısıtlamaları ve artan nakliye maliyetleri ortasında, Tesla CEO’su Elon Musk çeyrek sonu satış hedeflerine ulaşmak için cuma günü bir e-postada çalışanları, siparişleri son dakikada aceleyle göndermek yerine müşterilere elektrikli araçların maliyetini düşürmenin yollarını aramaya çağırdı.

Bu yıl Tesla, ABD’deki müşterilere başlangıçta vaat edilen tarih aralıkları doğrultusunda yeni arabalar teslim etmek için mücadele etti. Buradaki bazı Tesla müşterileri, aylarca teslimat gecikmeleri yaşadılar, bu da onları kiralama ve araç çağırma uygulamaları için ceplerinden ödeme yapmalarına ve geciken son tarihler nedeniyle krediler için yeniden başvurma ihtiyacı duymalarına neden oldu.

Tesla, müşterilerini yeni, tamamen elektrikli arabaları için umduklarından daha uzun süre bekletme konusunda yalnız değil. Örneğin geçen hafta, yeni halka açık rakip Rivian Automotive, bir spor arazi aracı olan R1S’lerini rezerve eden kişilere teslimat gecikmelerini bildirdi. Yine de, Tesla için bu yıl satışlar, öngörülemeyen teslimat tarihlerine boyun eğmemiş gibi görünüyor.

Elon Musk’ın elektrikli araç ve yenilenebilir enerji işi tarafından bildirilen satışlara en yakın tahmin olan araç teslimatları, 2020’de toplam 500.000 civarındaydı. 2021’in ilk üç çeyreğinde Tesla, 627.350 araç teslimatı bildirmişti.

2021 yılının başından bu yana şirket, 2021 araç teslimatları için net bir hedef belirtmedi. Ancak Tesla, üçüncü çeyrek kazanç çağrısı da dâhil olmak üzere çok yıllı bir ufukta “araç teslimatlarında yıllık ortalama %50 büyüme” konusundaki gevşek kılavuzluğunu yineledi.

JL Warren Capital’ın CEO’su ve Araştırma Başkanı Junheng Li, geçtiğimiz hafta yatırımcılara Tesla satışlarının, en azından bu çeyrekte Çin’de artmaya devam etmesini beklediğini yazdı. Ülkede “Yükselen benzin fiyatları tüm yeni enerjili araç markalarına fayda sağlıyor” dedi.

Canalys araştırmasına göre, 2020’de Çin’de yaklaşık 1,3 milyon elektrikli araç satıldı. Firma, bu sayının bu yılın sonuna kadar Çin’de 1,9 milyon EV satışına ulaşacağını tahmin ediyor. Çin, elektriğe geçiş için güçlü hükümet desteğiyle yeni otomobiller için dünyanın en büyük pazarı olmaya devam ediyor.

E-postanın tamamı

Gönderen: Elon Musk

Kime: Herkese

Konu: 4. çeyrek teslimatları ve maliyet verimliliği karşılaştırması

Tarih: 26 Kasım 2021 [zaman damgası düzeltildi]

Birkaç hafta önce gönderdiğim e-postaya göre, bu çeyrekte odak noktamız, arabaların 4. çeyreğe ulaşması için hızlandırılmış ücretler, fazla mesai ve geçici müteahhitler için yoğun harcamalar yerine teslimat maliyetlerini en aza indirmek olmalıdır.

Tarihsel olarak olan şey, teslimatları en üst düzeye çıkarmak için çeyreğin sonunda deli gibi koşmamız, ancak sonraki çeyreğin ilk birkaç haftasında teslimatların büyük ölçüde düşmesidir. Aslında, altı aylık bir süreye bakıldığında, fazladan araba teslim etmemiş olacağız, ancak her çeyreğin son iki haftasında teslimatları hızlandırmak için çok para harcamış ve kendimizi tüketmiş olacağız.

Ne Avrupa’da ne de Teksas’ta henüz yüksek hacimli üretimimiz olmadığı için aralık ayının son birkaç haftasında hala oldukça büyük bir teslimat dalgası olacak. Bu da Çin’den Avrupa’ya teknelerde ve kamyonlarda çok sayıda araba anlamına geliyor [ve/veya] Kaliforniya’dan Doğu Sahili’ne demiryolu çeyreğin sonlarında ulaşıyor, ancak yine de bu, daha istikrarlı ve daha verimli bir teslimat hızı lehine dalganın boyutunu azaltmaya başlamak için doğru zaman.

Doğru ilke, sanki halka açık değilmişiz ve “çeyrek sonu” kavramı yokmuş gibi en verimli eylemi yapmaktır.

Teşekkürler,

Elon