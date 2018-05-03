Wikipedia “Türkiye’yi özledik!” diyerek paylaşımda bulundu!

29 Nisan 2017 tarihinden bu yana Türkiye’den farklı yollar dışında Wikipedia’ya erişilemiyor. Vikipedi ise Türkiye’den bir yıldır uzak kalmanın üzüntüsünü Twitter üzerinden paylaştı. “Vikipedi’nin Türkiye’de engellenmesinin üzerinden bir yıl geçti. Bugün bu kaybı anıyoruz. Bu videoyu paylaşın ve dünyanın bunu bilmesini sağlayın #WeMissTurkey” diyerek konu hakkında paylaşım yapan Wikipedia sayfası, yapılan engellemeden bu yana #WeMissTurkey etiketi üzerinden çeşitli paylaşımlar da yapmakta.

Wikipedia geri gelecek mi?

Paylaşılan videoda farklı dillerde Türkiye’yi tanıtan ve “Özgür Ansiklopedi”ye erişilemediğini vurgulanmakta. Vikipedi, 80 milyon insanın bilgi erişimi yapamadığını, dünyanın Türkiye hakkında Türk insanından alınabilecek daha az bilgiye sahip olabildiğini, Türkiye’nin Vikipedi’ye erişemediği için büyük kayıp olduğu vurgulanıyor. Sonunda ise farklı dillerde “Türkiye’yi özledik” vurgusunun tekrar yapıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Her ne kadar son dönemde ülkemizdeki siyasi kanattan da Vikipedi için olumlu açıklamalar görsek de halen resmen erişim engeli kaldırılmadı. Umarız bu erişim engeli ve bilgiye erişmemizin engellenmesi artık en kısa sürede son bulur.