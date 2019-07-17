Elon Musk, Neuralink sensörlerini insan beynine yerleştirmeyi planlıyor

Neuralink Corporation, Elon Musk ve kurucu ekibi, implante edilebilir beyin-bilgisayar arayüzleri geliştiren bir şirket olarak tanınmaktadır.San Francisco merkezli şirket, 2016 yılında kuruldu ve ilk kez Mart 2017’de halka açıklandı.

Elon Musk destekli şirket olan Neuralink, birkaç yıl boyunca beyin-bilgisayar arayüz teknolojisindeki ilerlemesini göstermesini beklenirken, “dikiş makinesi benzeri” robotunun, iplikleri insan beyninin içine yerleştirebileceğini iddia ediyor.

Elon Musk’ın daha önce de söylediği gibi, beyinlerimizi bilgisayarlara bağlamanın sonunda yapay zekanın ilerlemesine ayak uydurabilmenin tek yolu olacağına inanıyor. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, 1500 elektrot yerleştirilmiş laboratuar fareleri üzerinde yapılan testlerden geliyor. Şirket, işe yararsa Neuralink ilk başta teknolojinin amacının yardım amputeleri veya görme, konuşma ve dinleme yeteneğini geri kazanma olduğunu söylüyor.

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Neuralink, yakın bir zamanda insan üzerinde denenecek

Şirket, gelecek yılın ikinci çeyreğinde en kısa sürede insan denekleri üzerinde çalışmaya başlamayı umuyor. Sunum sırasında paylaşılan fotoğraflarda gerçekte yerleştirmeyi umduğu ipliğin büyüklüğünü de göstermiş oldu.

Neuralink esnek iplik demetleri, beynin yüzeyindeki kan damarlarını önlemek için iğneler kullanılarak implante edilen insan saçı çapının yaklaşık dörtte biri kadar bir büyüklüğe sahip. Daha sonra gömülü sensörler bilgi toplar ve kafatasının yüzeyindeki bir alıcıya (yukarıdaki yonga) gönderir.

Elon Musk, kafatasına gelen bilgileri Bluetooth aracılığı ile yazabileceğini belirtiyor. Şu anda implantasyon sondaj delikleri gerektiriyor, ancak araştırmacılar gelecekte hoş olmayan titreşimi önlemek için lazerleri kullanabileceklerini umuyorlar. Cihaz, batarya ve diğer donanımlarla birlikte kulağın arkasına takılıyor.

Musk’a göre Neuralink, mevcut v1 4x4mm yongası, Parkinson tedavisi için şu anda mevcut olan en iyi beyin arayüzünün sayısının, 1000 katından fazla olduğunu söyleyen “okuma ve yazma” özelliğine ile 10.000 elektrot yeteneğine sahip. Ancak bunun insanlarda işe yarayıp yaramayacağı ve kabloların zaman içinde dayanıp dayanamayacağı henüz kanıtlanmadı.

Neuralink Başkanı Max Hodak, aktivitenin yükselmesinde gerekli bilgiyi göndermek ve almanın tek yolu, sensörlerin doğrudan beyine gömüldüğünü ve nöronların yakınında olmadığını açıkladı.

Etkinliğin soru ve cevap kısmında Musk, hayvan testleri ve şimdiye dek elde edilen sonuçlar için “bir maymun bilgisayarı beyniyle kontrol edebildi” şeklinde oldu.