Milyarder Elon Musk kısa bir süreliğine dünyanın en zengin insanı olma unvanını kaybetti. Twitter’ın yeni sahibi, Louis Vuitton markasını yöneten LVMH’nin başkanı ve CEO’su Bernard Arnault tarafından devralındı.

Forbes’a göre, pozisyonlardaki anlık değişim Tesla’nın değer kaybı nedeniyle gerçekleşti. Musk’ın sosyal ağı satın alma teklifini yapmasından bu yana elektrikli otomobil şirketinin hisselerinde yüzde 47’den fazla düşüş görüldü.

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Arnault ve ailesi, 185,2 milyar dolar olarak tahmin edilen servetleriyle kısa bir süre Forbes sıralamasında en üst sırada yer aldı. Kısa bir süre sonra, piyasa dalgalanırken, Musk yaklaşık 184,7 milyar dolarlık servetiyle en üst sıraya geri döndü.

Tesla, Neuralink ve SpaceX gibi diğer girişimlerin eksantrik sahibi, Eylül 2021’den bu yana dünyada en çok parası olan kişi oldu. O sırada Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un “yerini aldı”.

Şu anda zenginlerin “podyumu”, liman geliştirme ve operasyonlarına odaklanan çok uluslu bir holdingin sahibi olan Hintli Gautam Adani tarafından tamamlanmaktadır. Adani’nin serveti sadece 134,8 milyar dolardır.

Kaynak: Reuters