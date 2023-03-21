Twitter CEO’su Elon Musk, hafta sonu attığı bir tweet ile şirketin basın e-postasına gelen ve aylardır cevapsız kalan mesajların otomatik olarak “💩” emojisi ile yanıtlanacağını duyurarak medyayı küçümsediğini bir kez daha gösterdi!

Elon Musk İyice Çıldırdı!

Twitter’ın basın için kullandığı “[email protected]” artık otomatik olarak 💩 ile yanıt veriyor. Bu mail hesabına yorum için ulaşıldığında basındaki dostlarımız “💩” mesajıyla karşılaştı.

Musk geçtiğimiz Ekim ayında Twitter’ı resmen satın almadan önce, şirketin iletişim ekibi gazetecilerin sorularını düzenli olarak yanıtlıyordu. Ancak Musk maliyetleri düşürmek için çalışanları işten çıkarmaya başladığında, Twitter’ın iletişim ekibi ilk gidenlerden biri oldu.

Bu hamle, basına nadiren yanıt veren Musk’ın Tesla ve SpaceX de dahil olmak üzere diğer şirketlerindeki iletişim stratejisiyle büyük ölçüde uyuşuyor.

Birçok yayın organı düzenli olarak Twitter’ın haberleri için hiçbir yorum yapmadığını bildiriyor. Artık şirketten resmi bir yanıt almanın en iyi yolu Musk’a ya da şirketin diğer üst düzey yöneticilerine tweet atmak ve beklemek.

Twitter CEO’su Musk’ın son hamlesi hiç şaşırtıcı değil. Musk zaman içinde basına karşı düşmanca bir tavır takındı ve medyaya inananların aptal olduğunu ifade etti. Buna paralel olarak Musk yavaş yavaş dezenformasyonu, yanlış bilgilendirmeyi ve komplo teorilerini paylaşan haberciliği öne çıkarmaya başladı.

Twitter CEO’su, 2020’deki ABD başkanlığı seçimlerinde seçim hilesi yapıldığına dair komplo teorileri yaydığı iddiasıyla hakkında 1.6 milyon dolarlık dava açılan Fox News’in sahibi Rupert Murdoch ile Super Bowl etkinliğine beraber katılmasıyla manşetlere çıktı.

Musk ayrıca Twitter’da hoşuna gitmeyen medya haberlerine karşı düzenli olarak savaş açıyor. Şubat ayı ortasında Musk, Başkan Joe Biden’ın tweetlerindeki etkileşimi kıskandığı için Twitter’ın kendi tweetlerini güçlendirmesini sağladığını belirten bir haberin “sahte” olduğunu söyledi.

Twitter CEO’su, makalenin kullandığı kaynağın Twitter’ın hoşnutsuz bir eski çalışanı olduğunu iddia etti ve şirketin söz konusu çalışan hakkında yasal işlem başlatacağını belirtti. Musk’ın itibarsızlaştırmaya çalıştığı yazıyı kaleme alan site olan Platformer’ın kurucusu Casey Newton ise Musk’ın açıklamalarının yanlış olduğunu söyledi.

Düzenli olarak basına karşı savaş açan ve medyayı sürekli küçük düşürmeye çalışan çılgın milyarder Musk’ın bu hamlesi eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Ancak Musk’ı tanıyanlar kendisinin bu konuda geri adım atmayacağından emin.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Musk’ın son hamlesi sizce basını susturabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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