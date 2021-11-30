Elon Musk, Çalışanları Teslimat Maliyetlerini Düşürmeye Çağırdıktan Sonra Tesla Hisseleri Yükseldi!

Tesla’nın hisseleri, CEO Elon Musk’ın çalışanlara, şirketin çeyrek sonu satış hedeflerine ulaşmak için son dakikada siparişleri aceleye getirmek yerine maliyetleri en aza indirmeye odaklanmaya çağıran bir mail yayınlamasının ardından pazartesi günü %5 kapandı.

Cuma günü paylaşılan mailde Musk, şirketin “otomobillerin dördüncü çeyrekte gelmesi için hızlandırılmış ücretler, fazla mesai ve geçici müteahhitler” için yoğun bir şekilde harcama yapmasını istemediğini yazdı.

Musk, “Tarihsel olarak olan şey, teslimatları en üst düzeye çıkarmak için çeyreğin sonunda deli gibi koşuşturmamız, ancak sonraki çeyreğin ilk birkaç haftasında teslimatların büyük ölçüde düşmesidir. Aslında, altı aylık bir süreye bakıldığında, fazladan araba teslim etmemiş olacağız. Aksine her çeyreğin son iki haftasında teslimatları hızlandırmak için çok para harcamış ve kendimizi tüketmiş olacağız” dedi.

Musk pazartesi öğleden sonra bir tweet’te, çeyrek sonu teslimat baskısının “hala çok yoğun, geçmişte olduğundan biraz daha az” olacağını yazdı.

Tesla, son zamanlarda ABD’deki müşterilere başlangıçta vaat edilen tarih aralıkları doğrultusunda yeni arabalar teslim etmek için mücadele etti. Bu durum bazı Tesla müşterilerinin aylarca süren teslimat gecikmeleri yaşamasına neden oldu. Yine de, Tesla için bu yıl satışlar arttı. Satışa en yakın tahmin olan araç teslimatları 2020 yılında toplamda yaklaşık 500.000 adet olarak gerçekleşti.

Alman otomobil haber sitesi Automobilwoche’ye göre, şirketin Almanya’nın Brandenburg kentindeki ilk Avrupa fabrikasında da ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Tesla, 2021 yazının başlarında Almanya’da araç üretimine başlamayı amaçlıyordu. Ancak fabrika inşaatı, faaliyetlerinin kış uykusuna yatan yılanlara ve kertenkelelere zarar verebileceğini söyleyen çevreciler tarafından teşvik edilen bir mahkeme kararının ardından ertelendi.

Geçen hafta, Teksas Düzenleme Departmanına yapılan başvurular, şirketin Austin, Teksas’ta yeni bir araç fabrikasında ilerleme kaydettiğini gösterdi. Tesla, fabrika için 1 milyar dolardan fazla harcama yapmayı planlıyor ve inşaatı bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.

Devlet destekli Beijing Daily gazetesinin geçen hafta sonlarında bildirdiğine göre Tesla, Şanghay fabrikasındaki üretim kapasitesini genişletmek için 188 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.