Elon Musk, Bugün Erdoğan İle Görüşecek!

Cumhurbaşkanlığı takvimine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:30’da Elon Musk ile görüşecek.

Bir süredir Türkiye teknoloji gündeminde olan Elon Musk’ın Türkiye’ye gelme konusu arap saçına dönmüştü. İlk olarak bir panel için Türkiye’ye geleceği haberi ortaya çıkan Elon Musk için ardından ekibi tarafından takviminde Türkiye olmadığı bilgisi paylaşılması ile yalanlanmıştı.

Ancak bugün ortaya çıkan detaya göre Elon Musk bugün saat 15:30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı sitesindeki takvime göre 15:30 için “Cumhurbaşlanlığı Külliyesi’nde Elon Musk’ı Kabul” görünmesiyle kesinleşen buluşma ile Tesla ve SpaceX’in patronu Erdoğan ile görüşmüş olacak.

Buluşmanın konusu ve nedeni şu an için belli olmaz iken görüşme sonrası yapılacak açıklamalar ile detayları sizlere aktaracağız.