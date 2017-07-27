Elon Musk, Yapacağı Tünellere Araçları İndirecek Olan Asansörü Denedi

Elon Musk bir süre önce Los Angeles trafiğinden sıkıldığı için Boring Company isimli bir şirket kurmuş ve tünel işine girmişti.

Elon Musk’ın projesinde araçlar bir asansör ile yer altı tüneline girecek ve burada üzerine oturduğu raylı panel sayesinde 320 km hızlı yol alabilecek. Bu sayede hem yer üstündeki trafik rahatlamış olacak hem de insanlar yer altından istediği yerlere gidebilecek.

Testing The Boring Company car elevator A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 25, 2017 at 11:26pm PDT

Musk bir süre önce deneme tünelinin bittiğini açıklamıştı şimdi de Instagram hesabından paylaştığı bir video ile sistemin asansör denemesini yayınladı. Videoda bir Tesla asansörün üzerine geliyor ve asansör aracı yerin altına indiriyor.