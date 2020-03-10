Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla üretimine ulaştıklarını açıkladı

Şirketin CEO’su Elon Musk, yaptığı Twitter paylaşımı ile Tesla’nın bir milyonuncu elektrikli otomobil üretimine ulaştığını açıkladı. Musk, duyurusunu kırmızı bir Model Y ile paylaştı ve Tesla ekibini tebrik etti. 2003 yılında kurulan elektrikli otomobil şirketi, ilk aracı Roadster‘ı 2008 yılında piyasaya sürmüştü. Bu da yaklaşık 12 yılda 1 milyonuncu Tesla üretimine ulaşmak anlamı taşıyor.

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CEO Elon Musk, kırmızı bir Tesla Model Y ile 1 milyonuncu otomobilini ürettiklerini açıkladı

Şirketin hazırladığı raporlara göre, mevcut hedefler doğrultusunda iki milyonuncu Tesla üretimi beklenenden daha kısa sürede gerçekleşebilir. Ocak kazanç raporunda, şirketin 2020’de dünya çapında 500 binden fazla otomobil satmayı umduğu belirtildi.

Toyota veya Volkswagen Grubu gibi büyük otomobil üreticilerinin her biri yılda on milyondan fazla araç üretiyor. Tesla‘nın ulaştığı rakamlar diğer otomobil şirketlerinin üretimlerinden geri kalıyor gibi gözükse de, şirketin sadece elektrikli otomobil piyasasında yer aldığını ve başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Tesla’nın ABD’de iki, Çin’in Şangay şehrinde ise bir adet Gigafactory adlı fabrikası bulunuyor

Şirketin ABD’de 2, Çin’de ise 1 adet olmak üzere aktif olarak üretim yapan 3 fabrikası bulunuyor. Avrupa‘da da bir fabrika kurmak isteyen Elon Musk, bunun için çalışmalara başlamış ve Almanya’nın Grünheide kasabasında 300 hektar arazi satın almıştı. Çevreci grupların açtığı dava sonrasında Tesla‘nın faaliyetleri Alman mahkemesi tarafından geçici olarak durdurulmuştu. Fakat mahkemenin yaptığı tetkikler sonrasında Tesla‘nın sorumluluklarını yerine getirdiği ve faaliyetlerine devam edebileceği kararı açıklandı. Şirket, Avrupa’daki ilk fabrikasını 2021’de açmayı planlıyor.