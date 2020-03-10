Haber
Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla üretimine ulaştıklarını açıkladı
Şirketin CEO’su Elon Musk, yaptığı Twitter paylaşımı ile Tesla’nın bir milyonuncu elektrikli otomobil üretimine ulaştığını açıkladı. Musk, duyurusunu kırmızı bir Model Y ile paylaştı ve Tesla ekibini tebrik etti. 2003 yılında kurulan elektrikli otomobil şirketi, ilk aracı Roadster‘ı 2008 yılında piyasaya sürmüştü. Bu da yaklaşık 12 yılda 1 milyonuncu Tesla üretimine ulaşmak anlamı taşıyor.
İlginizi çekebilir: BMW logosu değişti!
CEO Elon Musk, kırmızı bir Tesla Model Y ile 1 milyonuncu otomobilini ürettiklerini açıkladı
Şirketin hazırladığı raporlara göre, mevcut hedefler doğrultusunda iki milyonuncu Tesla üretimi beklenenden daha kısa sürede gerçekleşebilir. Ocak kazanç raporunda, şirketin 2020’de dünya çapında 500 binden fazla otomobil satmayı umduğu belirtildi.
Toyota veya Volkswagen Grubu gibi büyük otomobil üreticilerinin her biri yılda on milyondan fazla araç üretiyor. Tesla‘nın ulaştığı rakamlar diğer otomobil şirketlerinin üretimlerinden geri kalıyor gibi gözükse de, şirketin sadece elektrikli otomobil piyasasında yer aldığını ve başarısının göz ardı edilmemesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.
Tesla’nın ABD’de iki, Çin’in Şangay şehrinde ise bir adet Gigafactory adlı fabrikası bulunuyor
Şirketin ABD’de 2, Çin’de ise 1 adet olmak üzere aktif olarak üretim yapan 3 fabrikası bulunuyor. Avrupa‘da da bir fabrika kurmak isteyen Elon Musk, bunun için çalışmalara başlamış ve Almanya’nın Grünheide kasabasında 300 hektar arazi satın almıştı. Çevreci grupların açtığı dava sonrasında Tesla‘nın faaliyetleri Alman mahkemesi tarafından geçici olarak durdurulmuştu. Fakat mahkemenin yaptığı tetkikler sonrasında Tesla‘nın sorumluluklarını yerine getirdiği ve faaliyetlerine devam edebileceği kararı açıklandı. Şirket, Avrupa’daki ilk fabrikasını 2021’de açmayı planlıyor.
Samsung
Samsung Galaxy S10 ailesi, mart ayı güvenlik güncellemesini aldı!
Samsung Galaxy S10 ailesi sahipleri, mart ayı güvenlik güncellemesine kavuştu. Güncellemeyle birlikte Android güvenlik yaması güncellenirken, birçok sistemsel iyileştirme de geliyor.
İlginizi çekebilir: Samsung fabrikasını Vietnam’a taşıyor!
Güncelleme bilgisi, bizlere bir okurumuz tarafından iletildi. Aktarılan ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere OneUI 2.0’da mevcut olan bazı hatalar giderilmiş durumda. Yazılım yükseltmesi; S10, S10 Plus, S10e cihazlarına dağıtım süreci başladı. Üç cihaz için de güncellemeyi edinebiliyorsunuz.
Yukarıda da ekran görüntüsüne yer verdiğimiz yazılım yükseltmesine 01-03-2020 Android güvenlik yaması dahil etmiş. Ayrıca, belirttiği üzere aşağıdaki değişiklerde kullanıcılara sunulmuş. Güncelleme boyutu ise toplamda 129 MB olarak belirlenmiş.
Samsung S10 ailesine mart ayı güvenlik güncellemesiyle gelen değişiklikler!
- Cihazınızın güvenliği iyileştirildi
- Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve böcek onarımları yapıldı.
- Yeni ve geliştirilmiş birtakım özellikler eklendi.
- Yazılım üzerinde performans geliştirmeleri yapıldı.
Güncellemeyi, “Ayarlar > Hakkında > Sistem Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz. Eğer, telefonunuza henüz güncelleme gelmediyse, sabırlı olmanız gerekiyor. Yine de beklemek istemiyorsanız, Samsung’un, güncellemelerini sitesine dahil eden Sammobile sitesi içinden son versiyonu indirebiliyorsunuz. Mart 2020 güncellemesini indirmek için buradaki linke tıklayabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Bazı Honor model akıllı telefon sahipleri için müjdeli haber
Bugün firma tarafından yayınlanan bilgilere göre, Magic UI 3.0 arayüzü bazı Honor model cihazlar için 15 Mart tarihinde toplu olarak dağıtılacak. Aynı zamanda belirli modeller için mayıs ayını işaret eden firma, yeni arayüz ile gelecek bazı yenilikleri kullanıcılar için listeledi.
Magic UI 3.0 güncellemesi, cihaz içerisinde sağlıklı bir ekosistem oluşturabilmek için, genç kullanıcıları hedef alan yenilenmiş bir arayüz ile gelecek. Vadedilen güncelleme, HONOR firmasının geniş kapsamlı akıllı ürün ve hizmetleriyle birlikte, fotoğraf ve performans konusunda önemli yenilikler içeriyor.
İlginizi çekebilir: Riot Games’in yeni oyunu Valorant hakkında bilinen tüm detaylar
Değişikliklerden bazıları, karanlık mod için tasarlanmış tamamen yeni bir UX tasarımı, yeni bildirim paneli ve ciddi bildirim değişiklikleri olarak göze çarpıyor. Ayrıca firma diğer cihazlarıyla uyum içerisinde kalabilmek için, NFC, Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla HONOR model cihazlarla tam olarak etkileşim vadediyor.
Ek olarak yeni UI 3.0 güncellemesi, gelişmiş kamera özellikleri ve ince ayarlara dokunabileceğiniz yeni bir UX yapısını da beraberinde getiriyor. Kamera uygulaması, daha görünür ve anlaşılabilir bir yakınlaştırma çubuğu ile daha estetik bir görünüme sahip olacak. Aynı şekilde çekim yapmadan önce filtrelerinizi doğrudan çekim menüsünden de seçebileceksiniz. Video kısmında ise yardımcı ızgara ve zamanlayıcı gibi yeni özellikler de cihaz içerisinde kullanılabilir olacak.
Son olarak firma kendi geliştirdiği “Güvenilir yürütme ortamı” adlı yeni ve tam güvenlik sağlayan paketlerini güncelleme ile birlikte cihazlarına sağlayacak.
15 Mart tarihinden itibaren güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 20
Honor 20 PRO
Honor View 20
Honor 9X
Mayıs ayı itibariyle güncellemeyi alacak olan modeller
Honor 10 Lite
Honor 20 Lite
Fotoğraf Makinası
Sony FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı
Sony’nin yeni kamerası FDR-AX43 4K Handycam Hindistan’da tanıtıldı. Vloggerlar ve prodüksiyon şirketleri için hem kompakt hem de yüksek performanslı bir ürün olarak dikkat çeken cihaz ilgiyle karşılandı.
İlginizi çekebilir: Sony WH-CH510 Bluetooth kulaklık inceleme ve kullanıcı deneyimi
Sony FDR-AX43 4K Handycam özellikleri neler
Son yıllarda vlog çeken insan sayısı artmaya başladıkça; kompakt video kameralara olan talep de büyük oranda arttı. Kullanıcılar, devasa boyutlu cihazları taşımakla uğraşmadan ve çok sayıda ekipmanın arasında boğulmadan; minimum ekipmanla optimum kaliteyi yakalamaya odaklandılar. Sony ise uzun süredir kamera teknolojilerinde lider markalardan biri olarak; FDR-AX43 4K Handycam modelini piyasaya sundu. Bu model, kompakt boyutunun yanı sıra ek modüller eklenerek kişisel ihtiyaçlarınıza da cevap vermeye hazır bir yapıda.
Cihazın dikkat çeken özelliklerinden biri kamera içindeki gimbal mekanizması. Bu mekanizme sayesinde ek bir sabitleyiciye gerek duymadan sarsıntısız çekimler yapabilmek mümkün. Sony’nin belirttiği üzere zoom yaparken veya yürürken hiçbir aparat kullanmadan sarsıntısız çekimler yapabileceksinz.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 4K Ultra HD çekimleri 25 FPS kare hızıyla yapabiliyor. 1080p çekimlerde ise 50 FPS kare hızına kadar destekleyebiliyor. Çekim formatını ise yüksek bit rate destekleyen XAVC formatında yapabiliyorsunuz. Ağır çekimlerde ise cihaz 120 FPS kare hızı sunabiliyor. 1/2.5 inç Exmor R CMOS sensör barındıran cihaz, BIONZ X işlemcisine sahip.
Cihazda lens olarak ise Zeiss markasının Vario Sonnar-T modeli kullanılmış. Maalesef bu lens sabit yani değiştirilebilir bir lens değil. F/2.0 diyagram açıklığına sahip olan FDR-AX43 modeli 20x optik zoom desteği sunabiliyor. Ayrıca Sony’nin rüşdünü ispatlamış olan kontrast tabanlı autofocus odaklama seçeneği de manuel modda mevcut.
Sony FDR-AX43 4K Handycam modeli 3 inçlik bir LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran üzerinden ayarlarınızı hızlı ve pratik bir şekilde yapabilme imkanı da sunuyor. Ayrıca dilerseniz daha profesyonel mikrofonlar takabilmek için gerekli girişler de cihazda mevcut.
Batarya tarafında Sony kullanıcılara tam şarjda 235 dakika kayıt süresi vadediyor. Belirtilen değer tutarlı mı yoksa değil mi henüz bilmesek de; cihazın tatmin edici bir batarya ömrü sunduğunu söylemek zor değil.