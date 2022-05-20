Elektroniğin yıldızları MediaMarkt’ta! Akıllı telefonlardan kahve makinelerine, tabletlerden televizyonlara elektronikte aradığınız güven işin uzmanı MediaMarkt’ta! Fırsatların 19-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

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Bu ay sizlerle MediaMarkt’ta elektroniğin yıldızları olan ürünler listemizle birlikteyiz. Birçok üründe fırsatlar sizleri bekliyor. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler;

GRUNDIG GKNE 4801 F Enerji Sınıfı Buzdolabı

Şu aralar uygun fiyatlı bir buzdolabı arıyorsanız bu ürün sizin için olabilir! Toplamda 392 L hacmi olan buzdolabının 295 L’lik bölümünü soğutma, 97L’lik kısmını ise dondurucu olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dondurucu kısmının alt tarafta olmasıyla da esneklik sağlıyor. 38dB gürültü emisyonuyla da sessiz bi çalışma prensibine sahip. Eğer siz de NoFrost özellikli Grundig Buzdolabına göz atmak ve 4999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatların 19-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

Son dönenlerde orta segmentte en iddialı markalardan birisi olan Samsung yeni A serisini tüketicilerle buluşturdu. A serisinin tam ortasında yer alan A53 ise dikkat çekici özeliklerle geliyor. 6.5 inç FHD+ AMOLED 120Hz ekranı, 8GB RAM ve 128GB depolamanın yanında 1TB’ye kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz. Yenilenen işlemcisiyle birlikte 5G bağlantısına sahip olan telefon arka tarafta dörtlü kamera dizilimine sahip. Bu kameralar 4K videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca 5000 mAh bataryası ile iki güne varan pil ömrü sağlıyor. Stereo hoparlöre de sahip olan modele göz atmak ve 8199 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatların 19-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

Bilgisayar kategorisinin en dikkat çekici segmentlerinden birisi de gaming. Özellikle taşınabilir olmasıyla gaming laptoplar herkesin radarında. LENOVO ise bu ürünüyle birçok kişiye hitap ediyor. Ryzen5 5600H işlemcisi, 8GB RAM ve 512GB SSD kapasitesi bulunan bilgisayar ayrıca 4GB RTX 3050Ti ekran kartına sahip. Böylece güncel oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor. 15.6 inç ekranı bulunan model Windows 11 hazır kurulu halde geliyor. Eğer sizde Lenovo Ideapad 3 Gaming Laptop modeline göz atmak ve 14.499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatların 19-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

Evinizin salonuna ya da odasına yeni bir televizyon almayı düşünüyorsanız bu modele göz atmakta fayda var. Bir panel üreticisi olarak da kendi televizyonlarını Samsung severlerle buluşturuyor. Bu modelde ise 55” boyutunda 138 ekran bulunuyor. Dinamik Kristal Ekran ile birlikte görüntüler çok daha gerçekçi ve canlı oluyor. Ayrıca 4K kristal işlemcisi de bu görüntüleri işlemede yardımcı oluyor. İnce yapısıyla da ister duvara isterseniz TV ünitesinde şık bir görünüme sahip oluyor. Bununla birlikte kendi içerisinde uydu alıcısı bulunduruyor. Bu sayede kesintisiz görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Eğer siz de Samsung LED TV’ye göz atmak ve 12.749 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Fırsatların 19-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olduğunu unutmayın.

Bu içerik MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır