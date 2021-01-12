Hyundai Kona N modeline ait ipucu videosu yayınlandı

Hyundai Kona N, yavaş yavaş karşımıza çıkmaya hazır hale geliyor. Haliyle araca dair reklam ve tanıtım kampanyaları da hız kazandı. “Hot SUV” olarak tanımlanan Kona N, Hyundai’nin ilk yüksek performanslı crossover modeli olacak.

İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077’de bir Ferrari olsa nasıl görünürdü?

reklam

Araca ait birçok teknik detay gizliliğini koruyor. Fakat Güney Koreli üretici, Kona N’de turbo beslemeli 2.0 litrelik bir motor ve sekiz ileri çift kavramalı şanzıman ikilisinin yer alacağını doğruladı. Ayrıca “Launch Control gibi çeşitli yüksek performanslı sürüş yetenekleri ve hisli bir ses deneyimi yaşatacağını” da söylendi.

Hali hazırda Kona N Line modeli, 195 beygir güç ve 265 Nm tork değerlerine sahip, turbo beslemeli 1.6 litre, dört silindirli bir motor taşıyor. Kona N modelide, onun üzerinde konumlandırılacak. Ailenin en üstünde yer alacak olan Kona N‘in ise 275 beygir civarında bir güce sahip olması bekleniyor.

İlerleyen zamanlarda yeni bilgilerin yayınlanacağı söyleniyor. Fakat haberimizin konusu olan ipucu videosundan da bazı şeyleri görmek/tahmin etmek biraz olsun mümkün. Modele özgü tamponlar ve egzoz çıkışı, kırmızı kaliperli yüksek performanslı frenler ve daha hafif jant takımı gibi detaylar bekleniyor.

Hyundai N Birimi Marka Yönetimi Başkanı, “Bu “hot SUV” modeli, diğer tüm N modellerimiz gibi çok yönlü ve yüksek sürüş zevkine sahip bir araç olacak. Crossover araçlar pek sportif değildir. Fakat Hyundai Kona N, güçlü ve çevik bir sürüş deneyimi sunacak.“, dedi.

Otomobil meraklılarına özel ürünler seçtiğimiz Hepsiburada alışveriş listemize buradan göz atabilirsiniz.

Kaynak: Hyundai, Carscoops