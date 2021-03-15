Elektrikli Opel Manta Restomod’u duyuruldu!

Opel, 50 sene önce piyasaya sürdüğü efsane modeli Manta‘yı restomod ediyor. Araçta, günümüz elektrikli güç aktarma organları ile klasik Opel Manta tasarımı buluşacak.

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Opel, projenin resmi adını Manta GSe ElektroMOD olarak belirlemiş. Bu proje, 50 yıl önce elektrikli araçlar alanında birçok dünya rekorunu kıran 1971 model Elektro GT‘ye ithafen yapılmış.

Opel’in resmi hesabından paylaşılan videoda Manta GSe ElektroMOD, markanın güncel ön yüzünü taşıyor. Bahsi geçen ön yüz, güncel Mokka ve Crossland modellerinde yer alan tasarım. Bu tasarımda markanın yeni LED farları ve ortasında Opel’in yıldırım logosunun yer aldığı siyah bir ızgara bulunuyor.

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Eskiden GM çatısı altındaki Opel, bir süre önce PSA grubu tarafından satın alınmıştı. Günümüzde ise artık FCA ve PSA‘nın birleşmesiyle oluşan Stellantis şirketine ait bir marka haline geldiğini de hatırlatalım.

Opel, bu proje hakkında “Elli yıl önce yaptığımız kült tasarım, günümüzdeki Opel’in tasarım felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor. Opel Manta GSe ElektroMOD cesur, kendine güvenen ve net çizgisiyle yeni bir geleceğin kapılarını açıyor. Duygu dolu, elektrikli ve emisyonsuz.” diyor.

Söz konusu aracın tamamen dijital bir kokpite sahip olacağı söyleniyor. Orijinal modele sadık kalarak araç, arkadan çekişli bir sistem sunacak. Bu arada Opel, araçta yer alan motor ve bataryalar gibi teknik detayları henüz açıklamadı.

Opel’in bu bir projesi akıllara Peugeot‘nun 504 Coupe restomodunu akıllara getiriyor. Peugeot e-Legend olarak adlandırılan bu araç, 456 beygir güç ve 800 Nm torka sahip elektrikli bir konseptti. Aracın 0-100 km/s hızlanmasının 4 saniyenin altında olduğu ve maksimum hızının ise 220 km/s olduğu açıklanmıştı. Ayrıca araç 600 km menzil de sunabiliyordu.

Kaynak: Opel, Carscoops, Motor1.com TR

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