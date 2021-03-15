Genel
Elektrikli Opel Manta Restomod’u duyuruldu!
Opel, 50 sene önce piyasaya sürdüğü efsane modeli Manta‘yı restomod ediyor. Araçta, günümüz elektrikli güç aktarma organları ile klasik Opel Manta tasarımı buluşacak.
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Opel, projenin resmi adını Manta GSe ElektroMOD olarak belirlemiş. Bu proje, 50 yıl önce elektrikli araçlar alanında birçok dünya rekorunu kıran 1971 model Elektro GT‘ye ithafen yapılmış.
Opel’in resmi hesabından paylaşılan videoda Manta GSe ElektroMOD, markanın güncel ön yüzünü taşıyor. Bahsi geçen ön yüz, güncel Mokka ve Crossland modellerinde yer alan tasarım. Bu tasarımda markanın yeni LED farları ve ortasında Opel’in yıldırım logosunun yer aldığı siyah bir ızgara bulunuyor.
Eskiden GM çatısı altındaki Opel, bir süre önce PSA grubu tarafından satın alınmıştı. Günümüzde ise artık FCA ve PSA‘nın birleşmesiyle oluşan Stellantis şirketine ait bir marka haline geldiğini de hatırlatalım.
Opel, bu proje hakkında “Elli yıl önce yaptığımız kült tasarım, günümüzdeki Opel’in tasarım felsefesine mükemmel bir şekilde uyuyor. Opel Manta GSe ElektroMOD cesur, kendine güvenen ve net çizgisiyle yeni bir geleceğin kapılarını açıyor. Duygu dolu, elektrikli ve emisyonsuz.” diyor.
Söz konusu aracın tamamen dijital bir kokpite sahip olacağı söyleniyor. Orijinal modele sadık kalarak araç, arkadan çekişli bir sistem sunacak. Bu arada Opel, araçta yer alan motor ve bataryalar gibi teknik detayları henüz açıklamadı.
Opel’in bu bir projesi akıllara Peugeot‘nun 504 Coupe restomodunu akıllara getiriyor. Peugeot e-Legend olarak adlandırılan bu araç, 456 beygir güç ve 800 Nm torka sahip elektrikli bir konseptti. Aracın 0-100 km/s hızlanmasının 4 saniyenin altında olduğu ve maksimum hızının ise 220 km/s olduğu açıklanmıştı. Ayrıca araç 600 km menzil de sunabiliyordu.
Kaynak: Opel, Carscoops, Motor1.com TR
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Genel
Rockstar GTA V’te yükleme süresini azaltan oyuncuya teşekkür etti
Rockstar GTA Online‘da yükleme sürelerini azaltan oyuncusuna teşekkür etti. Firma ortaya çıkan düzletmeyi resmi güncelleme ile tüm oyunculara dağıtacak.
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Rockstar bir oyuncusu sayesinde büyük bir dertten kurtuluyor!
GTA V ve Online oyun dünyasında gündemden düşmüyor. 2013 yılında çıkan Rockstar yapımı oyun, üç farklı nesle gelmeye hazırlanırken, daha ne kadar ileriye gidebileceği de merak konusu. Büyük bir kitleye sahip olan oyun, beğenileri üzerinde toplasa da bazı konularda çokça eleştirildi. Özellikle bu eleştirilerin bir numaralı maddesi, oyundaki bekleme süreleri idi. Hatta bu sıkıntı GTA Online oyuncuları arasında esprilere neden oldu. Neyse ki oyunun çıkışının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen sorun yeni düzeleceğe benziyor. GitHub kullanıcısı tostercx, küçük bir kodlama ile bekleme sürelerini %70 oranında azaltmayı başardı.
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Oyun dosyaları arasında yer alan ve bekleme süresi boyunca sürekli kontrol yapan bir dosya, tostercx sayesinde yeniden düzene sokuldu. Bununla birlikte altı dakikaya varan bekleme süreleri iki dakikanın altına inmeyi başardı. Konuyla ilgili inceleme yapan Rockstar, çözümün herhangi bir sorun yaşatmayacağını duyurdu. Ayrıca firma, tostercx isimli kullanıcıya da teşekkür etti ve bu düzeltmeyi resmi güncelleme ile herkese sunacağını açıkladı. Ancak güncellemenin tam olarak ne zaman geleceği belli değil. Bakalım GTA Online oyuncuları gerçekten de bu gelişme ile rahat edecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
COVID-19 aşısının ikinci dozu ABD’de revaçta
COVID-19 aşısının ikinci dozunu insanlar kaçırmıyor. CDC verileri, insanların ikinci doz aşı için oldukça istekli olduğunu söylüyor. Neredeyse herkes, önerilen pencerede tamamen aşılanmayı tamamladı.
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Hastalık Kontrol Merkezinden gelen verilere göre, aşının ilk dozunu alan neredeyse herkes ikinci dozu önerilen pencerede aldı. ABD aşılama kampanyasının, ilk iki ayında, yaklaşık 12 milyon kişi ilk dozunu aldı. İkinci dozun Pfizer/ BionTech aşısı için ilkinden üç hafta sonra verilmesi gerekiyor. Moderna aşısı için ise dört hafta sonra verilmesi gerekiyor. Bu gruptaki insanların yüzde 88’i ikinci atışlarını programa göre yaptı.
COVID-19 yayılmaya devam ederken insanlar ikinci doz için istekli
İlk dozu 14 Aralık ile 14 Şubat arasında yapanların yaklaşık yüzde 9‘u ikinci dozunu henüz almamıştı. Anca ilk doz uygulandıktan 42 gün içinde aşılama gerçekleşmişti. CDC, olası bir gecikmede 42 günün insanlar için ideal bir bekleme süresi olduğunu söylüyor. Bununla birlikte insanların yüzde üçü, 42 günlük pencerenin dışındaydı ve dozu atlamıştı.
CDC, önerilen süre içinde kaç kişinin dozu aldığını görmek için bu iki ay boyunca ikinci bir doz alan herkese de baktı. İnsanların yüzde 95‘inden fazlası programa uyuyordu. Fakat yüzde 3‘ünden biraz azı geç kaldı. Aynı zamanda insanların yüzde 1,5‘i ikinci enjeksiyonunu erken yaptı.
CDC raporunda, bu kadar yüksek sayıda insan ikinci dozunu, zamanında almanın güven verici olduğunu söylüyor. Pfizer / BionTech ve Moderna aşıları tek bir dozla bir miktar korumaya sahip olabilir. Ancak tek bir doz için daha önce klinik bir deney yapılmadı. Bu yüzden tek doz aşının ne kadar koruyucu olduğu bilinmiyor. İkinci aşı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve insanlara gerekli faydaları sağlıyor.
CDC direktörü Rochelle Walensky, az sayıda insanın ikinci bir dozu kaçırmasına rağmen, ajansın küçük açığı bile kapatmayı umduğunu söyledi. Bugün bir basın toplantısında ise “CDC, her iki dozun alınmasının önündeki engelleri belirlemek ve ele almak için hükümet genelinde, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte çalışıyor” dedi.
Eyaletler ve sağlık kuruluşları, doğru ikinci doz için yüksek ve düşük teknolojili stratejilere sahiptir. Elektronik sağlık kayıtları da öyle. COVID-19 aşısı olan herkes, ikinci dozunun ne zaman olması gerektiğini ve hangi aşıyı yaptırdıklarını söyleyen bir kart da alır. CDC raporu 90.484 kişinin bir aşının ilk dozunu ve diğerinin ikinci dozunu aldığını söylüyor. Belirlenen ikinci dozun farklı bir marka aşı olmaması gerektiğini de söylüyor.
Genel
Microsoft, Sega ve Konami’yi satın almak istiyor
Microsoft, Japonya’daki azalan Xbox satışlarını canlandırmak için Konami ve Sega’yı satın almak istiyor. Söz konusu satın alma gerçekleşirse oyun sektöründe büyük ses getirecek.
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Microsoft’un Sega’yı satın alma planları çok uzunca bir süredir konuşuluyordu. Uzun yıllardır konuşulan bu haber yavaş yavaş gerçeğe doğru yön almış durumda. Ancak Microsoft’un Sega ile birlikte Japonya merkezli video oyunu şirketi Konami’yi de satın almak istediği ortaya çıktı.
Sektörde yaptığı doğru tahmin ve sızıntılarla anılan bir analistin aktardığına göre Microsoft, Japonya’da azalan satışları için video oyunu şirketleri Konami ve Sega ’yı satın almak için adımlar atıyor.
ABD merkezli Microsoft’un Sega ve Konami’yi satın alma adımları şirketin Japonya’daki konumunu güçlendirmek istiyor. Çünkü Microsoft, Japonya’da Sony’nin oldukça gerisinde yer alıyor. PlayStation 5 ve X Box Series satışlarına bakıldığında da bu durum gözler önüne seriliyor.
Rakamlara baktığımızda, Sony’nin Japonya’da ne kadar popüler olduğu ortada. Örneğin Şubat ayının son haftasında Japonya’da; 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra sadece 10 Xbox One konsolu satılmış. Karşılaştırma için, aynı hafta içinde Japonlar 33.792 Sony PS5 ve 78.134 Nintendo Switch konsolları satın aldı.
Bu nedenle Microsoft; hem konsol satışlarını artırmak hem de Sony ile rekabet edebilmek için Sega ve Konami şirketlerini bünyesine katmak istiyor. Son olarak söz konusu satın alma ile ilgili herhangi bir net gelişme yok.
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: csgn, 1 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 3 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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