Genel
Alfa Romeo Tonale, bu sonbaharda tanıtılabilir
Aralık ayında 2021 Giulia ve Stelvio‘nun tanıtımında, önümüzdeki yıl içinde plug-in hibrit SUV Alfa Romeo Tonale modelinin tanıtılacağı söylenmişti.
İlginizi çekebilir: 1200 beygirlik Lamborghini Huracan: Zyrus LP1200 Strada!
İtalyan üretici bu konu hakkında başka bir resmi açıklama yapmamışken, motor.es sitesinin haberine göre Alfa Romeo Tonale, bu sonbaharda tanıtılacak. Söz konusu habere göre araç, Tonale Launch Edition adında bir versiyonla tanıtılacak ve Kasım ayında satışa çıkacak. Standart versiyonların ise 2022 yılının başlarında geleceği söyleniyor.
Tonale’nin konsepti, 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Stelvio’nun altında konumlandırılacak olan araç, markanın giriş seviyesi SUV modeli olacak. Alfa Romeo Tonale’nin seri üretim versiyonunun, konsept ile büyük ölçüde aynı olacağı söyleniyor. Tabi yan aynaların, normal aynalar olacağı ve far gruplarının biraz daha normale yakın bir tasarımda olacağı bildirildi. Aracın kabininin ise büyük ölçüde konsept ile aynı olacak fakat bazı uç tasarım detaylarının olmayacak.
Sizin için Hepsiburada‘dan seçtiğimiz otomobil tişörtleri, ölçekli modeller ve LEGO’ları gibi birçok ürünün bulunduğu listemize buradan bakabilirsiniz.
Alfa Romeo Tonale’nin motor seçenekleri
Henüz resmi bir onaylama olmasa da motor seçenekleri, dedikodulara göre Jeep Renegade ile paylaşılacak. Bu durumda aracın turbo destekli 1.3 litre 180 ve 130 beygirlik benzinli motorlar ile 60 beygirlik elektrik motorunun kombin edildiği iki farklı seçeneği olacak. Araçtaki elektrik motoru, 11.4 kWh lityum iyon pil paketinden gücünü alıyor.
Renegade 4xe, bu motor seçenekleri ile 2 litre/100 km seviyesinde bir ortalama tüketim değeri sunabiliyor. Tonale’nin de bu seviyede bir tüketim değeri sunması bekleniyor. Ayrıca araç, WLTP döngüsüne göre, tamamen elektrikli olarak 42 km gidebiliyor.
Kaynak: motor.es, Motor1.com
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 modelinin AnTuTu puanı belli oldu
Oppo tarafından tanıtılması beklenen amiral gemisi cihazı Find X3, performans testinde görüldü. Cihaz, yüksek bir skorla rekor kırdı.
İlginizi çekebilir: 3.000 TL – 5.000 TL arasında ne alınır? | Akıllı telefon tavsiyeleri
Akıllı telefon pazarında her geçen gün büyüyen bir grafik çizen Oppo, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni model akıllı telefonu Find X3‘ü sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonunun AnTuTu skoru ortaya çıktı.
Çin’in en büyük sosyal ağı Weibo üzerinde paylaşılan görüntüler, OPPO Find X3‘ün AnTuTu’nun zirvesine oturduğunu gösteriyor. Paylaşılan görüntüye göre Find X3 modelinin AnTuTu’dan 771 bin 491 puan aldığını gözler önüne seriyor. Üstelik test boyunca telefon sıcaklığının düşük kalması da dikkatlerden kaçmadı.
Kısa bir süre önce ülkemizde üretim tesisi açmaya karar veren Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisi cihazı Oppo Find X3, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca cihazın; QHD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızında ve 6.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.
Oppo Find X3 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, QHD+ ve 120Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 3 MP
- Batarya: 4.500 mAh (65W hızlı şarj destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 11
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri ortaya çıktı!
2021 Moto G Serisi modelleri Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021‘in özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazların bilinen tüm detayları.
2021 yılına birden fazla model ile giriş yapan Motorola, bu yıl bu modellerinin hepsini tanıtacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan Motorola, Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 için gün sayıyor diyebiliriz.
Moto G Power 2021’in özellikleri!
XT-2117 model numarası ile daha önce karşımıza çıkan Motorola Moto G Power 2021, Kasım ayında tanıtılan diğer Moto G Power modelinin daha alt modeli gibi görülüyor. Hatta Moto G Power Lite olarak adlandırılabileceğimiz söyleniliyor.
İlginizi Çekebilir: Redmi Note 9T, Fiyatı ve Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alması beklenilen Moto G Power 2021, 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile performansını destekleyecek. Öte yandan 32GB ve 64GB depolama alanı seçimi kullanıcıya bırakılmış.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera barındırması beklenilen Moto G Power 2021, iki adet 2MP‘lik sensörü de yine arka kısmında taşıyacak. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir ön kamera bulunacağı söyleniliyor.
Önceki versiyonda 6000mAh batarya ile gelen Moto G Power, 2021 versiyonunda 4850mAh‘lik batarya ile gelecek. Son olarak cihazın mavi, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor.
Moto G Play 2021’in özellikleri!
XT-2093 model numaralı Moto G Play 2021 modeline göz attığımızda ise, daha düşük performans birimleri görüyoruz. 32GB depolama alanı ile gelen Moto G Play 2021’in Moto E7 Play modelinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.
Snapdragon 460 yonga setinden güç alan cihaz, 3GB Ram bellek ile geliyor. 5000mAh‘lik bataryaya sahip olan Moto G Play, arka kısmında E7 Play’dan farklı olarak 13MP‘lik bir ana kamera ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyacak. Ön kısmında ise 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Hatırlarsanız E7 Play 48MP’lik ana kameraya ve 8MP ön kameraya sahipti.
Genel olarak 2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 modellerine birlikte göz attığımızda iki cihazın da alt segmente hitap ettiğini görüyoruz. Bu nedenle cihazların fiyatları hayli ucuz olacaktır. Bakalım Motorola bu iki model için ne kadar fiyat belirleyecek. Sizce Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 piyasada nasıl bir yer edinecek?
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 9T, Fiyatı ve Özellikleri İle Karşımıza Çıktı!
Bu ay içerisinde tanıtılacak olan Redmi Note 9T, tanıtımdan önce birçok özelliğini ortaya döktü. İşte Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı.
8 Ocak‘ta tanıtılacak olan Redmi Note 9T, ülkemizde ve dünyada oldukça fazla beklenilen ve merak edilen bir cihaz. Orta segmente hitap edecek olan Note 9T, firmanın gözde modellerinden olduğu için epey merak ediliyor. Gelen sızıntılar insanların merakını giderecek nitelikte. Çünkü Redmi Note 9T’nin özellikleri ve fiyatı artık ortaya çıktı.
Redmi Note 9T’nin özellikleri!
Daha öncesinde gelen bilgilerde cihazın bazı detaylarına ulaşmıştık. Bunlar arasında Redmi Note 9T modelinin MediaTek Dimensity 800U yonga setinden güç alacağı vardı. Gelen yeni sızıntılarla Redmi Note 9T’nin 4GB Ram bellek ile geleceğini görüyoruz. Görünüşe göre başka bir RAM tercihi mevcut değil.
İlginizi Çekebilir: ZTE Axon 20, Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!
Öte yandan 64GB ve 128GB depolama seçenekleri ile gelecek olan Redmi Note 9T, Arka kısmında 48MP’lik ana kameraya yer veriyor. Toplamda üç arka kameraya sahip olan Note 9T‘nin diğer iki arka kamerası hakkında bilgi yok.
Ön tarafta delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyan Note 9T, bu kamerayı 6.53 inç büyüklüğünde 90Hz Full HD+ çözünürlüğündeki ekranın üzerinde taşıyacak. Yine bu kamera hakkında da bir bilgi söz konusu değil.
Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan Note 9T, 18W hızlı şarj desteğine sahip. NFC, çift hoparlör ve Android 10 destekli MIUI 12 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen Redmi Note 9T, şimdiden gayet yeterli özellikleri ve uygun fiyatı ile dikkat çekecek gibi duruyor.
Redmi Note 9T’nin fiyatı!
Başta da söylediğimiz gibi gelen sızıntılar cihazın fiyatını da ortaya koyuyor. 4GB/64GB ve 4GB/128GB olmak üzere iki versiyon ile gelecek olan Redmi Note 9T, Nightfall Black ve Daybreak Purple adlı iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.
Redmi Note 9T’nin 4GB Ram ve 64GB depolamalı modelini satın almak isteyenler 229.90 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacak. Yani yaklaşık 2100TL. 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli satın almak isteyen kullanıcılar ise 269.90 Euro‘ya bu cihaza sahip olabilecek.
En yeni Xiaomi / Redmi modellerine Hepsiburada‘dan göz atmak için tıklayınız!
En yeni Xiaomi / Redmi modellerine Trendyol‘dan göz atmak için tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Kojiro H., 12 saat önce
-
Yazan: market2020, 16 saat önce
-
Zyxel NAS Cihazı Uzaktan Erişim Sorunu Çözüldü
Yazan: teknolojidnyasi, 1 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
-
Yazan: market2020, 4 gün önce