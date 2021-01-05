Alfa Romeo Tonale, bu sonbaharda tanıtılabilir

Aralık ayında 2021 Giulia ve Stelvio‘nun tanıtımında, önümüzdeki yıl içinde plug-in hibrit SUV Alfa Romeo Tonale modelinin tanıtılacağı söylenmişti.

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İtalyan üretici bu konu hakkında başka bir resmi açıklama yapmamışken, motor.es sitesinin haberine göre Alfa Romeo Tonale, bu sonbaharda tanıtılacak. Söz konusu habere göre araç, Tonale Launch Edition adında bir versiyonla tanıtılacak ve Kasım ayında satışa çıkacak. Standart versiyonların ise 2022 yılının başlarında geleceği söyleniyor.

Tonale’nin konsepti, 2019 yılında Cenevre Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Stelvio’nun altında konumlandırılacak olan araç, markanın giriş seviyesi SUV modeli olacak. Alfa Romeo Tonale’nin seri üretim versiyonunun, konsept ile büyük ölçüde aynı olacağı söyleniyor. Tabi yan aynaların, normal aynalar olacağı ve far gruplarının biraz daha normale yakın bir tasarımda olacağı bildirildi. Aracın kabininin ise büyük ölçüde konsept ile aynı olacak fakat bazı uç tasarım detaylarının olmayacak.

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Alfa Romeo Tonale’nin motor seçenekleri

Henüz resmi bir onaylama olmasa da motor seçenekleri, dedikodulara göre Jeep Renegade ile paylaşılacak. Bu durumda aracın turbo destekli 1.3 litre 180 ve 130 beygirlik benzinli motorlar ile 60 beygirlik elektrik motorunun kombin edildiği iki farklı seçeneği olacak. Araçtaki elektrik motoru, 11.4 kWh lityum iyon pil paketinden gücünü alıyor.

Renegade 4xe, bu motor seçenekleri ile 2 litre/100 km seviyesinde bir ortalama tüketim değeri sunabiliyor. Tonale’nin de bu seviyede bir tüketim değeri sunması bekleniyor. Ayrıca araç, WLTP döngüsüne göre, tamamen elektrikli olarak 42 km gidebiliyor.

Kaynak: motor.es, Motor1.com