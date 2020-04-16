Elektrikli Byton M-Byte SUV, müşterileriyle yakında buluşabilir!

Çinli bir üretici olan Byton, en az bir televizyon kadar geniş olen medya ekranıyla tanınan M-Byte modelinde, seri üretim öncesi aşamaya geldi.

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M-Byte elektrikli SUV, iki sene önce CES‘te tanıtılmıştı. Bir söylentiye göre ilk prototipler montaj hattından indi. Fabrikadan alınan görüntülere bakılırsa seri üretim model, konseptten çok da farklı görünmeyen bir şekilde karşımızda olacak.

Byton M-Byte‘ın genel tasarım olarak kendine has çizgilere sahip. Ön kısımda iki parça halinde bulunan farlar dikkat çekiyor. Füturistik görünüm, arka farlarda da kendini hissettiriyor.

İki farklı versiyon ile satılacak olan M-Byte, tek ve çift motorlu seçenekler sunacak. Arkadan itişli olan tek motorlu model 268 beygir güç, 400 Nm tork ve 360 km menzil (WLTP döngüsüne göre) gibi özelliklere sahip olacak.

Model ailesinin en üstünde yer alacak çift motorlu dört çeker model, 403 beygir güç üretecek. 95 kWh değerindeki batarya ile 435 km menzil sunması bekleniyor.

M-Byte’ın en çok dikkat çeken özelliği ise ön konsoldaki 48 inç boyutundaki ekranı. Ön kısmı uçtan uca kaplayan ekran, gösterge panelinden ön yolcunun önüne kadar uzanıyor. Ayrıca kabin içinde, başka yerlerde bolca ekran bulunuyor. Direksiyon göbeği, orta konsolun altı, ön koltukların arkası gibi çeşitli yerlerde ekranlar mevcut.