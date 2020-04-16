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2021 Nissan X-Trail, bu sonbaharda tanıtılabilir!
Nissan‘ın ABD fabrikaları, virüs sebebiyle en az nisan ayı sonuna kadar kapatılmıştı. Fakat bu aksiliklere rağmen, yeni nesil X-Trail için planlar işlemeye devam ediyor gibi görünüyor.
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Normal şartlarda X-Trail, bu ay düzenlenmesi gereken New York Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacaktı. Fakat salgın yüzünden ağustos ayına ertelenmişti.
AutoNews‘in haberine göre Nissan, COVID-19 öncesi lansman programına bağlı kalacak. Pandemi nedeniyle yeni X-Trail’in üretimi ertelenecek. Çünkü üretimin bu mayıs ayında, şirketin Smyrna, Tennessee (ABD) fabrikasında başlaması gerekiyordu. Tesisin şu an kapalı olması sebebiyle üretimin, yaz sonuna doğru başlayacağı açıklandı. Ayrıca üreticinin yaptığı resmi bir açıklamaya göre ise yeni nesil X-Trail satışlarına bu sonbaharda ABD’de başlanacak.
X-Trail’in satışları son zamanlarda azalmış da olsa, Nissan için oldukça kritik bir model kendisi. Güncel model, eski neslin makyajlı hali olarak satışta. Yani 2013 yılından beri piyasada bulunduğunu göz önünde bulundurursak, yaşına göre popülaritesi halen devam eden bir araç.
Yeni X-Trail’de, en son nesil Juke‘daki bazı tasarım detaylarına sahip olacak. Ön kısımda bölünmüş farlar, markanın imzası olan V-Motion ızgaranın bulunacağı, aracın patent görüntülerinden anlaşlıyor. İç mekanda ise son casus fotoğraflarda görüldüğü üzere, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi için bir çift büyük ekran yer alacak.
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Hennessey dokunuşlu, çift turbolu Audi R8’in sesine kulak verin!
Herhangi bir süper spor aracın modifiye edilmesi, büyük ustalık isteyen bir iştir. Aracın sürüş dinamiklerini bozmadan, aracı bir canavara dönüştürebileceğiniz o ince çizgiyi yakalamak çok önemlidir.
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Hennessey ise bu dinamikleri bozmadan, ikinci nesil Audi R8‘e daha fazla güç ekleyerek, bu mükemmel dengeyi yakaladığını iddia ediyor.
Aracın orijinal halindeki 5.2 litrelik atmosferik V10 motoru, çift turbo ile besleyerek HPE900 paketini ortaya çıkardı. 7400 devir/dakika‘da 912 beygir güç açığa çıkaran bu muhteşem üniteyi, paslanmaz çelik borular, yağ pompaları, havadan suya soğutma sistemi gibi ekipmanlarla desteklemişler.
Hennessey’e göre aracın 0-100 km/s değeri 2.6 saniye. HPE900 paketi ile R8 tam olarak bir “10 saniyelik drag” otomobili. Çünkü aracın 400 metrelik bir pistte 233 km/s‘e ulaşması yalnızca 9.8 saniye sürüyor.
Şu anda satın alınabilen en hızlı fabrika çıkışı R8 modeli olan R8 V10 Performance, 611 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması ise 3.1 saniye sürerken maksimum hızı 331 km/s olarak biliniyor.
Modifiyedeki tek sınır sizin hayelleriniz ve bütçeniz. Ayrıca bu araçtaki değerler, çok da zorlanarak ulaşılan değerler değil. Henessey bu aracı, orijinalliğinden çok uzaklaştırmak istememiş. Fakat Underground Racing adında bir şirket 2017 yılında, tam 2200 beygir gücünde bir R8 modifiye etmişti. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim.
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Ford, COVID-19 için tıbbi ekipman üretimi projesini büyütüyor!
Ford, sağlık çalışanları, ilk müdahale ekipleri ve COVID-19 ile mücadele eden hastalar için tıbbi ekipman ve malzeme üretme planlarını büyütüyor.
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Yüz kalkanları ve hava temizleyici respiratörler üreten Ford, şimdi ise hava yastığı malzemelerinden yapılan, yeniden kullanılabilir önlükler ve yüz maskeleri üretimine de başladı. Ford, ayrıca COVID-19 kitlerinin üretimine de yardımcı oluyor.
Araç üretimi departmanının, Küresel Çekirdek Mühendisliği Yöneticisi Adrian Price, “Gerçek kahramanlarımız olan tıbbi personellerin, COVID-19 ile mücadelesini güvenle sürdürmeleri için onların kullanabileceği kişisel ekipmanların üretimini ve kullanılabilirliğini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.
Ford’un Plymouth, Michigan‘daki tesisinde ürettiği 3 milyondan fazla yüz siperinin yanında, üreticinin kendi tasarımı olan solunum cihazlarının da üretimine başlandı. Yaklaşık 90 kişilik ücretli UAW (Amerika’daki otomotiv işçileri sendikası diyebiliriz) gönüllüsünün çalışacağı projedeki hedef, Vreeland tesisinde 100 binden fazla solunum cihazı üretmek.
Elektrikli hava temizleme maskeleri, Ford F-150 modelindeki havalandırmalı koltuklarda bulunan fana benzer bir sisteme sahip. Fakat bu sistem şarj edilebilir ve taşınabilir pillerle çalışacak.
Bu arada yüz maskelerinin, çevreye son derece duyarlı ve kontrollü bir ortamda, 30 kişilik ücretli UAW gönüllüsü tarafından üretildiği söyleniyor. Önlükler ile ilgili planda ise nisan ayının sonlarından itibaren 100 bin adet üretimi hedeflese de, o zaman kadar haftada 75 bin adetlik bir üretim hacmi hedefleniyor. Ford’un tedarikçilerinden biri olan Joyson Safety Systems ise 4 Temmuz‘a kadar 1.3 milyon önlük üretecek.
Ayrıca Ford’un, kendisinin de dahil olduğu bir konsorsiyumun, İngiltere‘de bulunan Penlon adındaki, medikal araçlar üreten bir şirkete de yardım ettiği biliniyor. Bu yardım ile Birleşik Krallık hükumeti tarafından sipariş edilen 15 bin adet solunum cihazı ihtiyacını karşılamaya büyük fayda sağladığı söyleniyor.
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YouTube Music, “keşfet” özelliği duyuruldu!
YouTube, kendi müzik platformu olan YouTube Music için yeni bir özellik getiriyor. Uygulama artık rakiplerinde de yer alan “keşfet” özelliğine sahip.
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YouTube Music Keşfet özelliğine kavuşuyor!
YouTube müzik platform rekabetinde geri kalmamak için çalışmalarını devam ettiriyor. YouTube Music için umutlarını sürdüren firma, uygulamanın geliştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu mesainin meyvelerinden olan keşfet özelliği artık uygulama içerisine yerleştirildi. Kullanıcılar keşfet sekmesine girdiklerinde ilk olarak yeni çıkan albümler, şarkılar veya yayınlar ve müzik tarzları ile karşılaşacaklar. İlk kısım olan yeni çıkanlar bölümü dinlediğiniz müziklerin geçmişine göre öneriler sunacak. Müzik tarzları kısmı ise Google tarafından, yeni müzikler bulmanız için ayarlanmış. Ayrıca başka kullanıcıların oynatma listelerine de rahatça ulaşabileceksiniz. Bu yeni özellikler sayesinde artık kullanıcıların yeni çıkan şarkılara ve kategorilere daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor. Normalde “Hotlist” sekmesi yerine gelen bu özelliğin kullanıcılara kolaylık sağlaması umuluyor.
Yeni eklenen özellikle artık kullanıcıların daha fazla oynatma listesine ve müzik tarzına kolayca ulaşması bekleniyor. Güncelleme ile gelecek yeni özellik IOS ve Android cihazlar dışında masaüstü versiyonu içinde ilerleyen zamanlarda yer alacak. Yakın zamanda şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine de kavuşan uygulama, müzik platformlarının oluşturduğu rekabette geri kalmamaya çalışıyor. Hali hazırda büyüyen bir endüstrinin içerisinde YouTube gibi bir firmanın olmaması düşünülemezdi zaten. Bakalım YouTube ilerleyen zamanlarda hangi yeni özellikleri kullanıcıları ile buluşturacak.