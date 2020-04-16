2021 Nissan X-Trail, bu sonbaharda tanıtılabilir!

Nissan‘ın ABD fabrikaları, virüs sebebiyle en az nisan ayı sonuna kadar kapatılmıştı. Fakat bu aksiliklere rağmen, yeni nesil X-Trail için planlar işlemeye devam ediyor gibi görünüyor.

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Normal şartlarda X-Trail, bu ay düzenlenmesi gereken New York Otomobil Fuarı‘nda tanıtılacaktı. Fakat salgın yüzünden ağustos ayına ertelenmişti.

AutoNews‘in haberine göre Nissan, COVID-19 öncesi lansman programına bağlı kalacak. Pandemi nedeniyle yeni X-Trail’in üretimi ertelenecek. Çünkü üretimin bu mayıs ayında, şirketin Smyrna, Tennessee (ABD) fabrikasında başlaması gerekiyordu. Tesisin şu an kapalı olması sebebiyle üretimin, yaz sonuna doğru başlayacağı açıklandı. Ayrıca üreticinin yaptığı resmi bir açıklamaya göre ise yeni nesil X-Trail satışlarına bu sonbaharda ABD’de başlanacak.

X-Trail’in satışları son zamanlarda azalmış da olsa, Nissan için oldukça kritik bir model kendisi. Güncel model, eski neslin makyajlı hali olarak satışta. Yani 2013 yılından beri piyasada bulunduğunu göz önünde bulundurursak, yaşına göre popülaritesi halen devam eden bir araç.

Araca ait patent çizimleri Araca ait patent çizimleri Araca ait patent çizimleri Araca ait patent çizimleri

Yeni X-Trail’de, en son nesil Juke‘daki bazı tasarım detaylarına sahip olacak. Ön kısımda bölünmüş farlar, markanın imzası olan V-Motion ızgaranın bulunacağı, aracın patent görüntülerinden anlaşlıyor. İç mekanda ise son casus fotoğraflarda görüldüğü üzere, gösterge paneli ve bilgi-eğlence sistemi için bir çift büyük ekran yer alacak.