Yeni veriler ve tahminlere göre, elektrikli araç satışları geçen yıl küresel bir dönüm noktasını aşarak, özellikle Çin ve Avrupa’daki güçlü büyümenin etkisiyle ilk kez yaklaşık yüzde 10 pazar payına ulaştı. Çin ve Avrupa, yeni rakamlardan sorumlu iki ana bölgedir. Toplamda, 2021 yılına göre yüzde 68 artışla 7,8 milyon yeni ünite dünya çapında sokaklara çıktı.

Tüm satışların çoğu hala Avrupa’da yoğunlaşmaktadır. Kıtada, otomobil üreticileri iç pazara tedarik sağlamaya odaklanıyor. Bölgedeki en büyük pazar olan Almanya’da Aralık ayında geleneksel otomobillerden daha fazla elektrikli otomobil satıldı.

Ayrıca bkz: Carroll Shelby’nin 100. Doğum Yılına Özel: 2023 Ford Mustang GT Caroll Shelby Edition

İkinci en büyük pazar ise yüzde 19 ile en önemli satış büyümesini gerçekleştiren Çin oldu.

Volkswagen’in Çin’deki başkanı Ralf Brandstätter, The Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda “geçen yıl Çin’de sattığımız her dört araçtan biri plug-in idi, bu yıl ise her üç araçtan biri olacak” diyor.

Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer almaktadır. Öte yandan, Amerikalı Tesla hala bu modellerin dünya çapındaki en büyük üreticisi konumunda. Ancak saltanatı yeni markaların ilerleyişiyle tehdit altında.

Çinli BYD ve SAIC Motor elektrikli araç üretimi ve satışında önemli büyüme kaydeden iki otomobil üreticisi olurken, onları konvansiyonel araçları emekliye ayıran Alman VW ve Güney Koreli Nissan takip ediyor.