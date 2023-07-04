Türkiye’nin ilk elektrikli araç kiralama platformu olan Voltify, hizmet vermeye başladı. Bu platform, her segmentten elektrikli otomobile erişim sağlayarak ülkedeki elektrikli araç kullanımının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. İşte abonelik sistemiyle öne çıkan Türkiye’nin ilk elektrikli araç kiralama platformu Voltify!

Elektrikli Otomobil Kullanımı Yaygınlaştıracak Önemli Bir Adım Olabilir!

Elektrikli otomobillerin Türkiye’deki popülaritesi, TOGG’un yollara çıkması, Tesla’nın Türkiye pazarına girişi ve GetirAraç gibi platformların elektrikli araç kiralama seçenekleri sunmasıyla daha da artış gösterdi. Bu dönemde, Hedef Filo’nun Voltify adlı elektrikli araç kiralama platformu devreye girdi ve Türkiye’nin en büyük filo şirketlerinden biri olarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Voltify, diğer araç kiralama platformlarından farklı bir sistem sunarak abonelik modelini benimsiyor. Kullanıcılar, 3 ila 12 aylık aboneliklerle elektrikli araçları kiralamak için platforma katılabiliyor. Araçlar, 3 ay için 1000 kilometre sınırla, 6 ay için 1500 kilometre sınırla, 9 ay için 2000 kilometre sınırla veya 12 ay için 2500 kilometre sınırla kiralanabilecek.

Yani araçların kiralama süreleri ve kilometre sınırlarında önemli bir esneklik olduğunu söylemek mümkün. Araç kiralama işlemlerinde bireysel olarak işlem yapabilme ve kurumsal olarak işlem yapabilme gibi esneklikler de sağlanmış.

Voltify platformunda, Tesla Model Y, Mercedes-Benz EQC, Renault Zoe gibi farklı markalardan ve segmentlerden elektrikli araçlar sunuluyor. Ayrıca, MG ZS EV, Volvo C40 Recharge, Hyundai Kona ve diğer birçok popüler model de kiralanabilir araçlar arasında yer alıyor.

Kiralanabilir tüm araç modelleri ise şu şekilde:

Volvo C40 Recharge

Volvo XV40 Recharge

Mercedes-Benz EA

Mercedes-Benz EQC

MG ZS EV

MG4 Electric

Hyundai Kona

Leap Motor T03 Pro

Nissan X-Trail E-4ORCE

Nissan Qashqai E-power

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Renault Zoe

Tesla Model Y

Skywell ET5

Kiralanacak araçların sigorta, bakım ve onarım gibi işlemleri ise Voltify tarafından üstleniliyor. Bu sayede kullanıcılar, kolay ve sorunsuz bir deneyim yaşayarak elektrikli araçlara erişim sağlayabiliyorlar.

Türkiye’nin ilk elektrikli araç kiralama platformu Voltify’nin Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, platformun elektrikli araç kullanımını hızlandıracağını ve yaygınlaştıracağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Yiğit, teknolojinin hızla ilerlerken alışkanlıklarımızın da dönüştüğünü ifade ederek, elektrikli araçların şarj ve menzil gibi konularda endişeleri beraberinde getirdiğini söyledi. Voltify olarak, kullanıcıların elektrikli araçları hayatlarına gerçek anlamda entegre ederek zahmetsiz bir şekilde deneyimleyebilecekleri bir model sunduklarını vurguladı. Yiğit, paylaşım ekonomisinin pek çok sektörde büyümekte olduğunu ve varlık edinme yaklaşımının yerini varlık paylaşımı yaklaşımına bıraktığını belirtti. Elektrikli otomobiller çağında ise otomobil kullanma alışkanlıklarının tamamen değişeceğine dikkat çekti. Voltify olarak, bu iki dönüşümün kesişim noktasında yer aldıklarını ve herkesin kendi yaşam tarzına ve koşullarına uygun tercihler yapabileceği, bağlayıcı olmaktan çok özgürlük sağlayan bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı. Mehmet Yiğit’in açıklamaları, Voltify’nin sadece araç kiralama hizmeti sunmanın ötesine geçerek, kullanıcıların elektrikli araçları rahatlıkla deneyimleyebileceği bir platform olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlarla ilgili endişeleri gidermek ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun esnek bir hizmet sunmak, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. Paylaşım ekonomisinin yükselişiyle birlikte, Voltify gibi platformlar gelecekte daha da önem kazanabilir ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik tercihlerimizi şekillendirebilir.

Ayrıca, Voltify platformunun devreye girmesi Türkiye’deki elektrikli araç farkındalığını artıracak ve kullanımını teşvik edecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, çevre dostu ulaşım seçenekleri Türkiye’de daha da yaygınlaşabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli bir katkı sağlanabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Voltify başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!