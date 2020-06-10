Elektrikli 2021 BMW iX3 teslimatları, bu yılın sonunda başlayacak!

BMW‘nin tamamen elektrikli SUV modeli iX3‘ün üretimine, Çin’deki BMW Brilliance Automotive Dadong tesislerinde, önceden planlandığı gibi bu yazın sonunda başlanacak.

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Alman üretici, iX3‘ün uyum testlerini başarıyla tamamladığını ve test sonuçlarının, önemli pazarlardaki düzenleyici makamlara gönderildiğini açıkladı. BMW iX3’ün geliştirme ekibinin yöneticisi Arno Keller, “İlk kez Çin ve Avrupa’da, tam elektrikli bir model için uyum testlerini aynı anda tamamladık. Test ekibimizdeki personelimiz bu süreci, muazzam bir fedakarlık ve çalışma ile tamamladı.” dedi.

Uyum testleri, 4 haftalık bir süre içinde 7 bin 700 km’den fazla sürüşün dahil olduğu, 340 saati aşkın bir programdan oluşuyordu. Küresel pazarın tedarikinden sorumlu olan Çin’deki fabrikada, iX3’ün seri üretim öncesindeki 200. örneği üretildi.

BMW’nin dediğine göre iX3, WLTP döngüsüne göre 74 kWh değerinde bir bataryadan gücünü alacak. Yaklaşık 440 km menzil sunması beklenen sistemin, 282 beygir güç ve 400 Nm torka sahip olacağı söyleniyor.

i4 ve amiral gemisi SUV olması beklenen iNext‘te de kullanılması beklenen 5. nesil eDrive teknolojisi, ilk kez iX3’te kullanılacak. 5. nesil eDrive sisteminde motor, elektronikler ve şanzıman ortak bir yerde bulunuyor. Böylelikle farklı araçlarda, aynı sistemin kullanılmasının daha da kolaylaşacağı söyleniyor. Ayrıca BMW, elektrik motorlarında nadir toprak metallerinin kullanılmasının gerekmediğini ve kullanılabilirlik sorunlarından kurtulduğunu iddia ediyor.

BMW iX3, ilk müşterileriyle 2020 yılı sonunda buluşacak.

Kaynak: Carscoops