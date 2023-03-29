Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik ve doğalgaz abonelerini sevindiren bir gelişmeyi paylaştı. Erdoğan, Nisan ayında elektrik ve doğalgaza indirim yapılacağını söyledi. Peki indirim ne kadar? İşte detaylar!

Elektrik İndirimi Herkese, Doğalgaz İndirimi Sanayiciye!

TBMM’de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yapan Erdoğan, elektrik ve doğalgaz indirimi hakkında “Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yani elektrikteki indirim bütün abone gruplarını kapsarken, doğalgazdaki indirim ise sanayicileri ilgilendiriyor. Daha önce de depremde evi yıkılan vatandaşlarımızın borçlarıyla ilgili bir düzenleme yapılmış ve depremden etkilenen elektrik ve doğalgaz abonelerinin borçlarının silinmesi kararı alınmıştı.

Depremzedelerle İlgili Kararı Hatırlayalım

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin ödenmemiş borçları silinmişti.

Kararnameyle beraber konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’a kadar faturalandırılmış ancak tahsil edilmemiş borçları ile son sayaç okuma tarihinden 6 Şubat’a kadar olan borçları silinmişti.

Bununla beraber yeni faturaların ödemeleri de ertelenmiş durumda. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’nın tamamıyla Gaziantep İslahiye ve Nurdağı’nda elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat’tan sonraki faturaların ödemesi de 31 Mayıs’a kadar ertelendi.

Bu faturalar Haziran ayından itibaren gecikme zammı olmaksızın 6 ayda eşit taksitlerle ödenecek. Erteleme işlemi başvuruya gerek olmadan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından yürütülecek.

İlginizi Çekebilir: Trafik Cezaları Silindi! İşte Affın Detayları!