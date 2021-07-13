Electrify America, 2025’e Kadar Sarj İstasyonu Ağını 2 Katına Çıkarıyor

Volkswagen’in sahibi olduğu Electrify America şirketi, 2025’in sonuna kadar ABD ve Kanada’daki elektrikli araç şarj altyapısını iki katına çıkaracağını belirtti. Electrify America şirketinin bu planı tamamlandığında ise 1.800’den fazla hızlı şarj istasyonu olmak üzere toplamda 10.000’den fazla elektrikli araç şarj istasyonu ABD sınırları içerisindeki yerini almış olacak.

Şirket bu büyüme planının kapsamı için fazla ayrıntı vermedi ancak bu plan gerçekleştiği takdirde Electrify America şirketinin şarj istasyonları Dakotas, Hawaii, Batı Virginia, Wyoming ve Vermont bölgelerindeki yerlerini alacak. Aynı zamanda Kanada’nın ise büyük bir bölümüne yayılmış olacak. Ayrıca birkaç güney eyaletindeki istasyonların da kapasitesi arttırılıyor ve yeni şarj cihazları yerlerini alıyor. Planlar dahilinde 2025 yılında elektrikli araçlar için gidilemeyecek yer kalmayacak gibi gözüküyor.

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Electrify America şirketinin bu atılımı Tesla şirketi üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir. Şubat 2021 itibariyle Kuzey Amerika’da Tesla’ya ait 1.101 Supercharger şarj istasyonu vardı. Bu sayının 2025 yılına kadar önemli ölçüde artması muhtemel olsa da Tesla, Electrify America şirketinin önünde kalmak istiyorsa şimdiden harekete geçmesi gerekiyor.

Dünyanın önde gelen otomobil markaları ve bu piyasanın tamamlayıcı mallarını üreten elektrikli araç piyasasında yer alan Electrify America gibi şirketler 2025 yılını hedef gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Jeep markası da 2025 yılına kadar tüm otomobilleri için elektrikli bir model sunacağını duyurmuştu. Hyundai ise bu sene yeni model şık tasarımlı elektrikli araçlarıyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı. Volkswagen ve BMW ise elektrikli modeller çıkarmaya başladı. Opel markası ise bu sene elektrikli araç modellerini piyasaya sunmuştu. Tüm bu bilgilerin ışığında 2025 yılının elektrikli araçların şahlandığı bir yıl olarak karşımıza çıkacağını tahmin etmek hiçte zor değil.

Elektrikli araç konusunda ülkemizde ise herkesin bildiği üzere yeni bir marka olan TOGG isimli girişim bulunuyor. TOGG için ise 2023 yılı işaret edilmişti. Aynı zamanda elektrikli araç şarj istasyonu konusunda ise Zorlu Holding tarafından başlatılan ZES projesi kapsamında 604 adet şarj istasyonu kurulumu gerçekleşti. Zorlu Holding dışında ise Eşarj, Voltrun ve Sharz adlı elektrikli araç sarj istasyonu girişimleri mevcut ve bu girişimler birbirleriyle sıkı bir rekabet haline girerek hızla gelişim göstermete. Ancak bu şarj istasyonlarının belirli bölgelere yoğunlaşmış olması ise bir diğer sorun olarak gün yüzüne çıkıyor.

En nihayetinde önümüzdeki 5 yıl otomotiv sektörünün gidişatını değiştirecek gibi gözüküyor.