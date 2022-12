Hidetaka Miyazaki’nin George RR Martin ile birlikte yarattığı destansı fantezi oyunu Elden Ring, Game Awards’da yılın prestijli oyunu ödülünü kazandı. Elden Ring bu başlıktaki diğer oyunlar olan God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West ve Stray’i geride bıraktı.

Ödül verme sürecini yeni duyurular ve ilk bakış fragmanlarıyla harmanlayan tören, oyun dünyasının en etkili gecelerinden biri haline geldi ve bu yıl da farklı olmadı.

Elden Ring’den sorumlu ekibin zafer konuşmaları, tören kürsüsü tarafından geliştiriciler arasında gelişigüzel bir şekilde duran bir kişi tarafından gölgede kaldı. Ekibin arasına karışan o kişi de mikrofonu aldı ve konuştu. Ev sahibi ve organizatör Geoff Keighley, adamın daha sonra tutuklandığını söyledi.

Başarılı rol yapma serisi Dark Souls’un geliştiricileri tarafından yapılan Elden Ring, bu yılın başlarında piyasaya sürüldüğünde oyun dünyasındaki sosyal medya sohbetlerine hakim oldu.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to @ELDENRING for their big win! @fromsoftware_pr #TheGameAwards pic.twitter.com/3042IRMEcm — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

From Software’in rol yapma oyunu kapsamı, görselleri ve tatmin edici oynanışıyla oyuncuları kendine hayran bıraktı. Dik bir öğrenme eğrisi olduğu ve oyuncuların oyunun ayrıntılı mekaniğini anlamak için zaman ayırmaları gerektiği için herkese uygun bir oyun değil. Ancak eleştirmenler buna hayran kaldı – inceleme toplayıcı site Metacritic’te 96 puan aldı.

Toplamda dört tane oyun ödülü kazandı ve ayrıca en iyi oyun yönetmenliği, en iyi sanat yönetmenliği ve en iyi aksiyon/macera oyunu ödüllerini aldı.

Aktör Al Pacino, God of War: Ragnarok’ta Yunan tanrısı Kratos’u canlandıran Christopher Judge’a en iyi oyuncu ödülünü verdi.

Judge, karakteri ikinci kez oynuyor ve role birçok katman ekleyebildiği için övgü topladı. Ebeveynliğin zorluklarıyla uğraşırken görünüşte yok edilemez bir tanrıyı savunmasız ve belirsiz gösterme yeteneği eleştirmenleri memnun etti.

Judge’ın oyundaki oğlu Sunny Suljic’e ek olarak Horizon Forbidden West’teki rolüyle Ashly Burch, A Plague Tale: Requiem’deki rolüyle Charlotte McBurney ve Immortality’de oynayan Manon Gage de adaylar arasındaydı.

Genel olarak, God of War: Ragnarok beş ödül alarak diğer tüm oyunlardan daha fazla ödül kazandı. Oyun, erişilebilirlik kategorilerinde en iyi anlatım, en iyi müzik, en iyi ses tasarımı ve yenilik ödüllerini aldı.

Ayrıca en iyi bağımsız oyun ve en iyi ilk bağımsız oyun başlığını kazanan kedi bulmacası Stray için birden fazla ödül varken, Final Fantasy 14 en iyi devam eden oyun ve en iyi topluluk desteğini aldı.

İçindekiler Yeni sürüm duyuruları

Gaming Awards töreni, aynı zamanda yeni çıkan oyunları ve oyunları da tanıttığı için oyuncular için bir görüntüleme randevusu haline geldi. Örneğin geçen yılki tören 85 milyon izlenime ulaştı.

You’ve never seen the Mushroom Kingdom quite like this! Join Toad & Mario for an exclusive look at the big city! #SuperMarioMovie pic.twitter.com/1SLw5PkenM — The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022

Yakında vizyona girecek olan Super Mario Brothers filminde Mushroom Kingdom’a kısa bir bakışın yanı sıra, efsanevi oyun yaratıcısı Hideo Kojima’nın, Norman Reedus ve Lea Seydoux’nun başrollerini paylaştığı Death Stranding adlı macerasının devamı üzerinde çalıştığı da açıklandı.

İlk kez, Bafta ödüllü oyun Hades’in bir devam oyunu alacağı doğrulandı ve Crash Team Rumble adlı yeni bir Crash Bandicoot deneyimi için açıklama yapıldı.

Idris Elba, Cyberpunk 2077’nin son genişlemesinde bir oyuncu olarak ortaya çıktı.

Diablo 4 ve Baldur’s Gate gibi oyunların çıkış tarihlerini veren duyurular ve oyuncuların Street Fighter 6, Star Wars: Jedi Survivor ve Final Fantasy 16 gibi yeni oyunlardan neler bekleyebileceğini gösteren birçok fragman vardı.

The Last of Us oyunlarından Joel ve Elle’nin orijinal oyuncuları Ashley Johnson ve Troy Baker’a sahnede Bella Ramsey ve Pedro Pascal’ın katılmasıyla birçok oyun severin tadını çıkaracağı bir an da yaşandı. Ocak ayında çıkacak olan HBO televizyon uyarlamasındaki karakterlere ile ilgilenecekler.